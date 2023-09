Rebecca Staffelli in camicia e shorts, l’outfit dell’inviata social fa tendenza

Rebecca Staffelli spopola e non solo in tv: con camicia e shorts fa tendenza, l’outfit dell’inviata social del GF Vip conquista tutti.

Tutti gli spettatori sono già pazzi di Rebecca Staffelli. Dopo solamente qualche puntata del Grande Fratello Vip 8, la figlia del noto inviato di Striscia la Notizia si è messa subito in mostra per bravura, simpatia, eleganza e anche bellezza: l’inviata social perfetta, che paga la scelta di Mediaset.

Dopo le prime esperienze come conduttrice (con programmi come Colpi di tacchi e Miss Universe Italy) la Staffelli è diventata una voce nota della radio, tanto da essere ormai un punto fermo del palinsesto di Radio 105; ora in studio con Alfonso Signorini e Cesara Buonamici, sembra essere più lanciata che mai.

Dopo l’inizio di questa nuova edizione del reality show, poi, sono aumentati a dismisura anche i suoi follower: suoi social si è di recente mostrata così, con camicia e shorts, incantando tutti quanti con tanta classe e anche una spiccata sensualità. Eccola così, è bellissima e l’outfit è già di tendenza.

Rebecca Staffelli in camicia e shorts: l’outfit dell’inviata social del Grande Fratello Vip fa tendenza

Tramite un nuovo post pubblicato sul suo profilo Intagram, Rebecca Staffelli si è mostrata in una splendida villa per eventi in Puglia, dove ha realizzato un’intervista per Chi. Per l’occasione, l’inviata social ha indossato oltre ad un cappello di paglia anche una coloratissima camicia, shorts di jeans e tacchi alti.

Splendida in un mare di colori, la Staffelli mostra una bellezza dirompente: la camicia leggermente sbottonata aumenta la sua sensualità, mentre gli shorts lasciano ampio respiro alle lunghe gambe, slanciate ancora di più dai tacchi. Un outfit energico ed elegante, che rappresenta pienamente la personalità della giovane inviata social; il look è stato più che approvato dal web ed è diventato in poco tempo virale.

“Sei stupenda e soprattutto elegante e mai volgare, apprezzo anche il tuo comportamento al gf garbato senza strafare👏🔝” scrive un fan nei commenti, seguito a ruota da tantissimi altri che, per l’occasione, hanno travolto la Staffelli di complimenti sia per l’outfit che per le sue performance al Grande Fratello Vip. Il reality show di Canale 5 andrà ancora in onda a lungo e, puntata dopo puntata, Rebecca è pronta sempre di più a prendersi la luce dei riflettori.