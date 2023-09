Chiara Nasti mostra la sua vera vita: ha i nostri stessi problemi

Chiunque abbia sempre pensato che Chiara Nasti viva una vita completamente diversa dalle persone comuni, in realtà si sbaglia di grosso

La bella Chiara Nasti sui social ha fatto una rivelazione che in tanti non si sarebbero mai aspettati. Influencer e modella, su Instagram (e non) ha sempre avuto modo di mostrare la sua vita senza difetti e imperfezioni di vario genere.

Questa tendenza si è rivelata efficace a tal punto che in molti credettero fosse tutto reale. Ma in realtà non sempre le cose sono come sembrano. E infatti, come nel suo caso, si è fatta una scoperta a dir poco incredibile. Ma andiamo con ordine prima di tutto.

Facendo un mestiere che ha perennemente a che fare con moda e bellezza, è del tutto naturale che il suo fisico abbia sempre la priorità. Non è dunque inusuale vedere nel suo profilo foto del suo corpo meraviglioso. La compagna del calciatore Zaccagni ha ben abituato fin da subito il suo pubblico, nel vederla in certe vesti e “non vesti”.

In uno scatto pubblicato di recente, ha avuto così modo di mostrare una versione di sé stessa che non si era mai vista. Nessuno si sarebbe mai aspettato un risvolto del genere, ma così è stato.

Chiara Nasti lascia tutti senza parole

Quando Chiara Nasti lascia i suoi fan senza parole, è quasi sempre per via di foto spinte dove le sue migliori qualità sono in bella vista. Parlando ovviamente di lato A e lato B in mostra, passando poi per le sue acconciature sempre all’ultimo grido.

Ultimamente il suo account pullula di foto del piccolo Thiago, bimbo venuto alla luce relativamente poco tempo fa. Tutti ricorderanno del canonico “gender reveal” effettuato proprio all’Olimpico, il principale luogo di lavoro del suo attuale partner. Così, la bella modella ha voluto rendere partecipi i suoi follower di un estratto di vita comune.

Come per tutte le mamme, anche lei ha un figlio. Figlio che è in grado di darle soddisfazioni, ma anche tanti momenti di pura fatica. Proprio come nella foto riportata sopra, dove si può vedere la bella influencer in giro mentre tiene in braccio suo figlio. Con non poca fatica, come si può scorgere dal suo dolce e provato viso.

Un piacevole momento che ha voluto condividere con i suoi follower, i quali hanno apprezzato all’unanimità la foto pubblicata lasciando moltissimi commenti di apprezzamento.