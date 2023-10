Cibo gratis per cani e padroni: la nuova iniziativa è davvero utilissima

Un’iniziativa davvero molto utile, quella che regala cibo ai cani e ai padroni. Ecco di cosa si tratta.

L’iniziativa del banco alimentare serve a destinare cibo, che non può essere più messo in commercio, e distribuirlo. Adesso questa iniziativa bellissima è presente anche per i nostri amici a quattro zampe, un’ottima idea per regalare loro cibo, e permettere ai padroni di dargli qualche crocchetta in più. Dunque, cibo gratis per i cani e ovviamente per i loro padroni, che potranno alleggerire un po’ la spesa per il mantenimento dei loro amici pelosi. Scopriamo come aderire e dove approfittare dell’iniziativa.

Gli alimenti che vengono raccolti ogni anno per essere destinati a questa iniziativa, sono davvero tantissimi. Un’attività che funziona su tutto il territorio italiano per cercare di recuperare le eccedenze di cibo della grande distribuzione (supermercati, ingrossi, ristoranti ecc.). L’iniziativa è ovviamente rivolta alle persone meno abbienti, e l’impegno su tutto il territorio permette di recuperare davvero grandi quantità di cibo, necessarie a dare un aiuto a chi ne ha bisogno. Adesso questa attività sarà impegnata a recuperare cibo anche per i nostri cuccioli, e ovviamente riuscire a consegnare ai loro padroni delle quantità di cibo che altrimenti andrebbero perse.

Il banco alimentare per gli amici pelosi: adesso puoi ricevere cibo gratis per il tuo fido

L’iniziativa dunque, è senza ombra di dubbio molto valida, e tutti possono aderirvi. La convenzione per gli animali domestici è stata da poco approvata e sarà disponibile per ora in Piemonte. I finanziamenti per sostenere cani e gatti ci sono, e dunque la somma disponibile è passata da 300.000 euro a 450.000.

A rendere nota l’iniziativa è stata Chiara Caucino, assessora alla Famiglia e al Benessere Animale, che ha evidenziato quanto la regione Piemonte si sia impegnata per non lasciare nessun animale in difficoltà. Soprattutto, a percepire il cibo gratis, sono i padroni in difficoltà economiche e quindi aventi diritto all’agevolazione.

Non sono ormai solo gli anziani ad avere bisogno di un aiuto economico, ma anche le famiglie che rientrano nella cosiddetta fascia di povertà. Famiglie composte da genitori, figli e animali domestici. Per questi nuclei familiari, il banco alimentare punta a dare un sostegno concreto alla situazione già abbastanza complicata.

La regione Piemonte si è quindi impegnata per riservare un fondo economico anche per tutti gli animali domestici, soprattutto perché cani e gatti sono considerati come dei familiari a tutti gli effetti, e dunque meritevoli di cure e cibo adeguati.