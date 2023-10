Concorso Inps per diplomati: importante aggiornamento, cosa c’è da sapere

Il concorso prevede l’assunzione di 585 nuovi lavoratori, con stipendi da oltre 20.000 Euro all’anno e contratti a tempo indeterminato. Ecco tutte le novità.

Si tratta del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, ovvero di un programma di nuove assunzioni che l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha avviato lo scorso anno 2022 e che prevede di portare a termine nell’anno a venire 2024. In totale, durante l’intero triennio, l’obiettivo dell’INPS è di raggiungere quota 13.000 nuove assunzioni.

E c’è una novità per il concorso dedicato al personale di Area B, la categoria del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro degli Enti Centrali, riservato ai diplomati: in molti lo attendevano già quest’anno, perché queste erano le previsioni annunciate dall’Istituto. Il bando invece è slittato al 2024, in data ancora da definirsi.

Tuttavia le caratteristiche del concorso, i requisiti e le modalità di candidatura, partecipazione e selezione sono già state rese note. Si tratta di opportunità lavorative particolarmente promettenti e stabili, che prevedono contratti a tempo indeterminato, salari nei dintorni di 20.000 Euro all’anno, tredicesima ed indennità aggiuntive. Scopriamo quindi cosa fare per avanzare la domanda di candidatura.

Requisiti, modalità di candidatura, partecipazione e fasi di selezione del bando INPS

In base a quanto fino ad ora reso noto dall’Istituto, per partecipare al concorso è sufficiente aver conseguito il diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado presso un liceo o un istituto tecnico professionale. La laurea, quindi, non è essenziale, anche se verrà valutata con un punteggio aggiuntivo per i candidati che l’abbiano conseguita. Inoltre, l’unico vincolo anagrafico è la maggiore età.

La selezione prevede tre diverse fasi: una prova pre-selettiva con quiz a risposta multipla; almeno una prova scritta sulle materie di esame (ma potrebbero essere organizzati ulteriori scritti, in base alle decisioni definitive che prenderà l’INPS); ed infine una prova orale, sempre vertente sulle materie oggetto d’esame.

Il personale di Area B che verrà assunto verrà organizzato in tre fasce: B1, B2 e B3. Lo stipendio annuale previsto per ciascuna di esse sarà rispettivamente di 19.951,14 Euro, 21.217,62 Euro e 22.530,57 Euro. A questi si aggiungeranno, come dicevamo, la tredicesima ed ulteriori eventuali indennità. Non sono state ancora rese note le modalità d’invio della candidatura, tuttavia con ogni probabilità sarà necessario effettuarla tramita la piattaforma inPA attraverso SPID, CIE o CNS. Ulteriori informazioni e dettagli sono attesi da parte dell’Istituto nelle prossime settimane.