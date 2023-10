Il trucco per capire a colpo d’occhio se quel barattolo ha botulino e non mangiarlo!

In questo articolo parliamo di come comprendere, solo guardandolo, se in un barattolo c’è del botulino e quindi evitare di consumarlo. Come fare

Quando consumiamo dei cibi, è molto importante ricordarsi di prestare attenzione se siano o meno rovinati, perché altrimenti potremmo incorrere in seri problemi di salute.

Grande attenzione va infatti prestata ad alimenti che possono rovinarsi come uova, pesce surgelato, carne e molto altro ancora. È fondamentale che siano conservati come si deve, seguendo le varie indicazioni sul retro del prodotto e naturalmente occhio alle scadenze, perché ingerire certi alimenti dopo una determinata scadenza, può non essere affatto salutare.

Tra le intossicazioni alimentari a cui bisogna stare più attenti c’è sicuramente il botulismo. Il botulino è una tossina che può creare danni anche gravi alla salute, e che può formarsi soprattutto nei barattoli contenenti cibo, in particolare se si tratta di conserve e prodotti sott’olio. Ecco perché nei supermercati, i prodotti in barattolo sono tutti sottoposti a grandi verifiche affinché siano sicuri da consumare. Il botulino è un batterio che può causare una paralisi dei muscoli di un essere umano molto grave.

Ma come capire se un barattolo contiene botulino? Ecco come fare.

Botulismo: sintomi e come capire se un barattolo contiene botulino

Il botulismo può portare a sintomi molto seri come quello di avere difficoltà nel parlare, vista doppia, fauci secche, difficoltà nell’ingoiare, muscoli piuttosto deboli. Questa tossina può colpire i neonati, che manifestano, diversamente dai grandi, costipazione, sonno protratto, pianti e tono muscolare debole.

Riconoscere il botulino in un barattolo prima di mangiarlo è fondamentale per evitare di intossicarsi. Prevenire, in fondo, è sempre la soluzione migliore, per non doversi sottoporre a cure successivamente. Per capire se un barattolo contiene del botulino, ci sono dei segnali inequivocabili a cui dovete prestare attenzione. In primis, il barattolo apparirà più gonfio, per via dei gas che si generano dal botulino.

In secondo luogo, il barattolo avrà un odore diverso e la consistenza del contenuto sarà differente. Si potranno notare grumi o altre cose insolite come olio separato, nel caso in cui il barattolo contenga un prodotto sott’olio. Ma non è tutto, perché sempre il contenuto del barattolo, assumerà un colore diverso. Se dunque, si ipotizza che il barattolo possa contenere botulino, allora è importante non mangiare i cibi in esso contenuti e buttarlo subito. Diversamente, ci sono elevati rischi di intossicarsi.