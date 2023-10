Stipendi, dove trasferirsi per avere un salario da sogno: la differenza è incredibile

In Italia gli stipendi sono tra i più bassi in Europa. Se vuoi guadagnare bene fai la valigia: c’è un posto in cui si guadagna tantissimo.

Vivere in Italia sta diventando sempre più difficile tra inflazione e carovita. Gli stipendi, purtroppo, nella maggior parte dei casi sono insufficienti ad arrivare alla fine del mese. C’è un paese in cui, invece, anche professioni umili vengono pagate tanto. Vediamo insieme dove si trova.

L’Italia primeggia in quanto stipendi tra i più bassi in Europa. Basti pensare che, in media, la retribuzione mensile nel nostro paese è di 1500 euro lordi al mese. Gli stipendi sono fermi da anni. Non solo: essendo aumentati i prezzi di ogni bene, il potere d’acquisto è diminuito. Quindi, in proporzione, possiamo dire che oggi gli stipendi sono più bassi di vent’anni fa in quanto non ci consentono più di acquistare quello che acquistavano vent’anni fa con gli stessi soldi.

Certo non mancano le professioni ben pagate. Un medico, un avvocato, un magistrato, un notaio, un politico, un ingegnere hanno stipendi alti anche se decisamente inferiori rispetto ad altri Stati come la Svizzera o la Germania o la Gran Bretagna. C’è un altro paese in cui anche per lavori umili come il cameriere, il barista o il contadino si può ottenere un ottimo stipendio.

Stipendi: dove trasferirsi per guadagnare tanto

Se siete stanchi di lavorare 40 ore a settimana per mille euro al mese o poco più facendo, magari, un lavoro che nemmeno vi piace, allora è arrivato il momento di cambiare vita. Fate le valigie e tenetevi pronti a cambiare Paese.

La differenza tra i salari italiani e quelli di New York è abissale. Soprattutto a New York non guadagnano tanto solo medici, avvocati e ingegneri ma anche camerieri e barman. Tanto per fare un esempio, un cameriere guadagna in media 3200 dollari al mese più le mance. Un barman circa 3500 dollari al mese, un commesso del supermercato 4000 dollari al mese, un operaio 4200 e un contadino 5500 dollari al mese. E si tratta di professioni che non richiedono anni e anni di studio ma che tutti possono svolgere.

Passando a professioni che richiedono titoli di studio specifici, a New York un insegnante supera i 6000 dollari al mese mentre un commercialista arriva a 7000 e uno psicologo a 7615. Un ingegnere nella “grande Mela” guadagna in media 8300 dollari mensili e un avvocato 9500. Passando ai lavori inerenti il settore medico, a New York un farmacista guadagna 10.000 dollari al mese, un dentista ha uno stipendio non inferiore ai 12.000 dollari; anche gli infermieri si portano a casa ogni mese 12.000 dollari mentre i medici arrivano addirittura a guadagnare 25.000 dollari al mese. Le differenze più rilevanti si notano soprattutto per quanto riguarda gli stipendi di professioni che non richiedono particolari titoli di studio.