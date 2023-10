Benzina alle stelle, ecco come risparmiare il 50%

La benzina è arrivata orami alle stelle e per questo può essere utile sapere che ci sono alcuni trucchi utili che aiutano a risparmiare il 50% sulle spese.

La benzina continua a raggiungere picchi davvero esorbitanti spingendo gli italiani a spendere tantissimi euro per spostarsi. La crisi energetica, difatti, ha condotto ad un aumento dei costi assolutamente esponenziale che difatti sta causando non poche difficoltà nelle famiglie che versano in una situazione di maggiore precarietà economica.

Ciò detto, di seguito vi sveliamo tutto ciò che c’è da sapere su come risparmiare sul costo della benzina. Si tratta di pochi e semplici trucchi che vi aiuteranno a ottenere un risparmio di oltre il 50 per cento sulle spese.

Benzina alle stelle, i trucchi per risparmiare

La benzina ha raggiunto prezzi da capogiro spingendo molti italiani ad affrontare spese estremamente alte. A tal proposito può rivelarsi particolarmente utile sapere che ci sono alcuni trucchi da provare dal momento che consentono di ottenere un risparmio piuttosto consistente.

Tanto per cominciare, si consiglia di accelerare delicatamente al fine di aumentare l’efficienza del carburante di oltre il 10 per cento grazie ad una progressione lenta. Oltre a ciò, si consiglia anche di evitare di rallentare con i freni quanto piuttosto di non premere sull’acceleratore. Rallentando man mano infatti si eviterà di bruciare carburante e di conseguenza di aumentare l’efficienza di oltre 2%.

Da non sottovalutare poi la possibilità di risparmiare carburante all’interno dell’auto stessa. In questo senso, si consiglia di scollegare il riscaldamento/raffreddamento all’accensione del motore. In questo caso, si avrà un vantaggio non da poco sul consumo di carburante.

Sempre per la stessa ragione, è importante evitare di lasciare acceso il motore o di riscaldarlo. A meno che non si assista ad un abbassamento delle temperatura sotto i 20 gradi, si tratta di una pratica sostanzialmente inutile. In riferimento alle fermate brevi, è bene spegnere l’auto anche quando ci si ferma al semaforo rosso. Così facendo, si mette in atto un comportamento che si rivelerà essere particolarmente benefico anche in termini di salute ambientale.

Alla luce di quanto avete appena appreso, è chiaro che ci sono diversi trucchi che si possono mettere in atto per poter risparmiare anche di molto sul carburante. Ciò detto, non vi resta altro da fare che cominciare a metterli in atto fin da subito al fine di riuscire a far fronte agli aumenti sulla benzina. Questi infatti, da oramai qualche hanno non stanno lasciando tregua soprattutto alle famiglie che già versavano in condizioni economiche precarie.