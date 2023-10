Inizio settimana da dimenticare per questo segno: occhio al weekend, brutte notizie in arrivo

Sarà una settimana molto complicata per un segno zodiacale: il consiglio è di non incaponirsi contro il volere degli astri

Non può di certo gioire, ma le stelle hanno ormai parlato e, come ben sappiamo, è pressoché inutile opporsi al volere degli astri. Ci sarà un pessimo inizio settimana per un segno zodiacale. E la cattiva sorte astrale dovrebbe durare per diversi giorni, almeno fino al weekend successivo.

Ormai, dunque, dopo tanto tempo, dovremmo aver imparato che conta davvero poco cercare di cambiare le sorti disegnate per noi dall’oroscopo. Se quando le stelle ci sorridono, far avverare le buone indicazioni è comunque compito nostro, al contrario, non abbiamo granché da fare quando, invece, l’oroscopo non è benevolo con noi.

Il consiglio è quello di non incaponirsi. Si rischiano solo e soltanto sonore sconfitte, peraltro condite da una bella dose di frustrazione, dato che risultare impotenti di fronte al fato è qualcosa che ferisce chiunque. E, allora, è proprio questo il consiglio che diamo in particolare a un segno zodiacale, che vedrà un inizio di settimana da incubo. Bisogna far passare la piena e aspettare tempi migliori.

Inizio settimana da dimenticare per un segno zodiacale

Ebbene sì, la settimana che va dal 9 al 15 ottobre è di quelle che questo segno zodiacale ricorderà, ma di certo non come un periodo memorabile. Conoscendolo, proverà a ribaltare la situazione: del resto, parliamo di un segno impulsivo e istintivo. Ma probabilmente, almeno per tutti i sette giorni, saranno sforzi inutili.

Parliamo dell’Ariete, il primo tra i dodici segni dello Zodiaco, che vivrà una settimana molto complicata sotto ogni punto di vista. Conosciamo questa costellazione come quella di persone ardenti e focose, per questo, questa situazione di incertezza che durerà diversi giorni porterà grande malumore, con un senso di insoddisfazione che sarà difficile mandare via.

Ma, come abbiamo detto, dato che la turbolenza interesserà vari ambiti della nostra vita, l’importante è mantenere la calma. Non facile per un segno di fuoco come l’Ariete, ma fondamentale per cercare di mitigare al massimo le difficoltà che si protrarranno almeno fino al prossimo weekend. Saranno, in particolare, giorni di grandi sfide soprattutto sotto il profilo personale e in particolare le date da segnare con il rosso sul calendario sono quelle di metà settimana. Ma, se i nati sotto il segno dell’Ariete saranno bravi a essere resilienti e non combattere (inutilmente) contro le stelle, a partire da domenica prossima, arriverà per loro la ricompensa, con un cambio di passo nella vita professionale e sentimentale.