Singhiozzo, questo il trucco facile facile per farlo passare subito ai bambini (ma anche ai grandi)

Come farsi passare il singhiozzo: trucchi semplici per adulti e bambini per far cessare questo fastidioso inconveniente.

Il singhiozzo è in genere un inconveniente fastidioso che andrà via da solo col passare di un po’ di tempo, ma talvolta può anche essere indice di un disturbo più profondo che avrebbe bisogno di attenzione medica.

Il tutto dipende da quanto dura e da quanto sia grave il singhiozzo in questione. Lo specialista, dottor Marco Dal Fante, che è specializzato in gastroenterologia ed endoscopia di Humanitas San Pio X ha fornito alcune informazioni importanti riguardo al fastidioso inconveniente del singhiozzo.

Come viene e come farsi passare il singhiozzo

L’origine del singhiozzo risale a delle contrazioni ripetute e involontarie del diaframma, che è il muscolo responsabile della respirazione. Le contrazioni hanno come causa l’irritazione del nervo frenico, che è quello che controlla il diaframma. Ogni volta che la contrazione del diaframma si conclude, la valvola glottide si chiude in maniera brusca e separa l’apparato respiratorio da quello digerente: in questo modo si produce quel suono tipico del singhiozzo, “hic”. Tutto questo succede in modo improvviso a causa dei centri nervosi che hanno la responsabilità della respirazione e dell’ipotalamo, una parte del cervello che non viene controllata volontariamente.

Non è facile capire quale sia la vera causa del singhiozzo. Esistono tante situazioni di ogni giorno che possono causare l’irritazione del nervo frenico, tra cui le grandi abbuffate, bruschi sbalzi di temperatura, l’eccesso nel consumo di alcolici e anche situazioni che provocano ansia o disagio e che portano ad ingerire aria in eccesso.

In genere il singhiozzo passa da solo in qualche minuto, ma se dovesse continuare per ore o in certi casi persino giorni, potrebbe essere un campanello d’allarme. Se questo dovesse succedere, è bene contattare un medico, siccome potrebbe indicare disturbi più importanti come pericardite (che sarebbe l’infiammazione del pericardio che avvolge il cuore), problemi riguardo l’apparato digerente come la gastrite o alterazioni dei vari centri nervosi che hanno controllo sul singhiozzo.

Ci sono vari rimedi per aiutare ad alleviare il singhiozzo. Uno di questi, un po’ antico ma sembra funzionare, è inspirare profondamente e trattenere il fiato per circa 10-25 secondi: dovrebbe rilassare il diaframma e quindi interrompere le contrazioni. Un altro metodo è quello di bere acqua a sorsi, oppure cercare di farsi venire uno starnuto, o anche mangiare un cucchiaino di zucchero o anche aceto o limone puro, persino stimolare un punto all’interno delle orecchie potrebbe aiutare a farsi passare il singhiozzo.