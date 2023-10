Conosci l’Oroscopo giapponese? Scopri il tuo segno e se sei tra i fortunati che stanno per diventare ricchi

Questo 2023 riserva ancora molte sorprese per alcuni. Scopri se sei anche tu tra i futuri “paperoni” per l’oroscopo giapponese.

Incredibile ma vero! Siamo agli sgoccioli ma ancora per queste persone il bello può accadere. Allacciatevi, dunque, la cintura! Se siete di uno di questi segni la vostra vita cambierà in un attimo, e in meglio. Preparatevi! Per l’Oroscopo giapponese per voi sono in arrivo soldi a palate e tante soddisfazioni. Finalmente, sarete ricompensati per tutti i sacrifici che avete fatto fino ad adesso, e sarà una gioia immensa.

Non è un sogno ma pura realtà! Almeno è questo che sostiene l’oroscopo giapponese. Stiamo parlando di una delle fonti di relax e benessere per milioni di persone. Alleggerite, quindi, la vostra mente leggendo queste poche righe e vi sentirete subito meglio. Molto più complicato di quello nostro occidentale basato sui dodici segni zodiacali, l’oroscopo giapponese è anche molto avvincente e semplicemente imperdibile.

Anche in quello giapponese, i segni principali sono 12 ma ad ognuno è associato un punto cardinale, un pianeta, un senso, una parte del corpo, un colore, un sapore, una stagione e un materiale. E per di più ogni segno è anche collegato ad uno dei concetti di Yin e Yang ed a un elemento. Insomma, non vi resta che capire a quale segno apparteniate per vedere se diventerete ricchi nei prossimi mesi.

Sei di questo segno? Diventi ricco secondo l’oroscopo giapponese

Topo, bue, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, capra, scimmia, gallo, cane, maiale. Questi sono i segni dell’oroscopo giapponese, qual è il tuo? Chi è del topo è portato al successo. Persone di potere e dotate di grande carisma, utilizzano il loro forte intuito. Altro segno che lascia un’impronta indelebile è la tigre: determinati e competitivi, sono abbastanza anticonformisti e vogliono raggiungere sempre il successo.

Ancora più ambiziosi sono le persone del drago. Semplicemente più unici che rari, hanno una determinazione inarrestabile, sono pieni di forza, egocentrici e vogliono sempre migliorarsi. Nonostante questo, però, non dimenticano mai di aiutare gli altri. Sono questi i tre segni che cambieranno vita nei prossimi mesi, e sarà tutto merito loro. Niente vi è stato regalato! Preparatevi quindi a una pioggia di denaro.

Particolare, invece, è la situazione del Serpente che potrà godere di una situazione favorevole per tutto questo 2023 che lo aiuterà ad instaurare quelle relazioni vincenti sul lavoro. Sarà proprio grazie a queste conoscenze che nei primi mesi del 2024 le persone appartenenti a questo segno saranno all’apice del successo.

Scoprite, quindi, se anche voi appartenete a uno dei sopra fortunatissimi segni seguendo la guida riportata qua sotto. Ad ognuno dei 12 segni dell’oroscopo giapponese abbiamo, infatti, messo accanto il suo anno. Vedi in quale anno sei nato e scopri di quale segno zodiacale dell’oroscopo giapponese sei?

Topo (nezumi): 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972,1984, 1996, 2008

Bue (ushi): 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Tigre (tora): 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998

Coniglio (usagi): 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999

Drago (tatsu): 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000

Serpente (hebi): 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001

Cavallo (uma): 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002

Capra (hitsuji): 1907, 1919,1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003

Scimmia (saru): 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004

Gallo (tori): 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 2005

Cane (inu): 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 2006

Maiale (inoshishi): 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 2007