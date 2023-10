Era l’acerrima rivale di Ambra a Non è la Rai: poi la grave malattia le ha stravolto la vita

Per tanti anni è stata la rivela a Non è la Rai rivela di Ambra Angiolini: ora il suo lavoro è davvero umile dopo la grave malattia, ecco chi è

La sua popolarità è cresciuta a dismisura nel corso degli anni per poi arrestarsi completamente a causa di un problema al cervello. Per puro caso si è trovata così in un programma di successo come Non è la Rai: all’epoca aveva 15 anni quando stava guardando Domenica In con i suoi genitori.

Improvvisamente comparve una scritta in cui annunciavano di trovare nuove ragazze per un programma tv. Il padre subito l’ha supportata, mentre la madre era più scettica. Il regista Boncompagni subito la ingaggiò in poco tempo dopo il suo provino. Un successo incredibile acquisendo una popolarità inimmaginabile: veniva scortata perfino sotto casa dai ragazzi con il suo volto che divenne celebre anche sui quaderni di scuola.

Non è la Rai, ecco chi è la rivale di Ambra: la verità

Il suo successo ci fu dal 1991 al 1994 per poi tornare alla vita di tutti i giorni, ma sono stati giorni vissuti in maniera speciale. Sarebbe dovuta diventare anche una Velina di Striscia la notizia venendo chiamata da Antonio Ricci, ma in quei giorni fu investita con il motorino ad un incrocio da una macchina. L’affare saltò definitivamente e così la donna dovette subire due interventi chirurgici. Successivamente è stata anche valletta di Ok, il prezzo è giusto e Zelig.

Come svelato dal settimanale DiPiù, la stella di Non è la Rai è diventata una badante: per tanto tempo è stata l’acerrima rivela di Ambra Angiolini. All’epoca il suo successo era incredibile, ma ormai è passato tanto tempo da quei giorni felici. Ilaria Galassi ha dovuto affrontare tanti problemi nella sua vita, soprattutto anche quelli di salute arrivando perfino all’operazione al cervello. La donna è uscita per sempre dal mondo della televisione: ha cambiato diversi lavori per poi essere anche una badante di una signora di 92 anni.

Trent’anni fa, invece, il suo successo è stato smisurato insieme ad Ambra Angiolini, Miriana Trevisan, Laura Freddi e tante ragazze molto giovani che grazie al programma di Gianni Boncompagni, Non è la Rai, hanno raggiunto tanta popolarità in quegli anni. Qualcuno ha smesso, proprio come Ilaria Galassi, che al momento fa un lavoro definito umile. Negli anni Novanta aveva migliaia di ammiratori: era bionda con la frangetta e gli occhioni da cerbiatta, come si è definita durante la sua lunga intervista a DiPiù.

Nel Duemila ha dovuto affrontare ancora un momento delicato della sua vita: era Natale ed iniziò ad avere forti mal di testa facendo anche cose strane, come aprire e chiudere le scatole senza motivo. Il fidanzato dell’epoca e la sua amica chiamarono subito l’ambulanza: aveva l’aneurisma congenito al cervello venendo così operata d’urgenza con l’intervento che durò 10 ore. A causa dei problemi di salute, ha dovuto abbandonare il suo sogno con il mondo dello spettacolo ma è sempre rimasta se stessa lottando come una guerriera in ogni giorno della sua vita.