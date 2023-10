Nicolas Vaporidis, ricordate i suoi esordi? Ha fatto parte di un cast davvero famosissimo | Lo avete visto tutti

Nicolas Vaporidis adesso è un attore affermato, ma lo ricordate ai suoi esordi? Ha fatto parte di un film e di un cast davvero molto famoso.

Forse è un particolare che vi sarete sempre domandati, ebbene a dispetto del suo nome che sembra essere greco, Nicolas Vaporidis è un attore italiano a 100%: il giovane che solo qualche anno fa ha trionfato all’Isola dei Famosi, è infatti nato a Roma.

Ad ogni modo, il motivo che lo porta al centro dell’attenzione riguarda un particolare diverso che ha a che fare con la sua vita professionale, tutti infatti hanno bene in mente il successo e la carriera dell’attore che negli anni ha continuato egregiamente a fare il suo lavoro, eppure il vero boom di popolarità è stato merito del suo primo film.

Per capire di che cosa stiamo parlando dobbiamo fare un bel salto all’indietro nel tempo, per essere precisi al suo debutto attoriale, il romano ha infatti preso parte ad un film di grande successo, composto da un cast davvero indimenticabile per la storia del cinema. Scopriamo di cosa stiamo parlando.

Nicolas Vaporidis, lo ricordate in Notte prima degli esami: è stato il suo esordio

Forse non tutti lo ricorderanno, cosi come per molte persone sarà davvero impossibile da dimenticare, Nicolas Vaporidis che oggi è un attore affermato e di grande successo, ha esordito ancora molto giovane nella pellicola Notte prima degli esami nel 2006. La pellicola ha segnato la vera svolta nella sua carriera.

Il suo personaggio era quello di Luca Molinari, diciannovenne che insieme al suo gruppo di compagni di scuola si prepara ad affrontare il giorno della tanto temuta maturità: tra imprevisti e colpi di scena, il giovane si ritroverà a perdere la testa per la bella Claudia, figlia del suo professore di lettere. Un debutto attoriale il suo che gli ha permesso di ottenere la vera popolarità e il successo, seguito poi da Notte prima degli esami oggi.

Al suo fianco nel film, oltre a Giorgio Faletti, anche Cristiana Capotondi che appunto in quella occasione prestò il volto proprio a Claudia, la donna dei sogni di Luca. La loro storia nella pellicola non si concretizzò mai, ma di contro divenne realtà l’amore tra i due attore: Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi infatti sono stati una coppia per più di un anno fino al loro addio.