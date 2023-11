I single sopra i 40 anni amano le chat ma ne hanno paura: spiegata la contraddizione

Negli ultimi anni le chat online stanno registrando una crescita per la conoscenza di potenziali partner, ma per i 40enni non sarebbe facile

Molti single e non solo si dedicano alla ricerca del partner ideale tramite chat. Non solo adolescenti e giovani, ma adulti 40enni.

Secondo una ricerca condotta su 750 quarentenni, infatti, più del 70% ha, però riscontrato non poche difficoltà nella ricerca di un partner tramite proprio chat online.

Quasi il 60% dei partecipanti al sondaggio – commissionato da Virgin Media O2 – ha ammesso di avere problematiche riguardanti la difficoltà di utilizzo della tecnologia e degli strumenti digitali ai fini proprio della ricerca dell’anima gemella. Tanto è vero proprio il 54% ha affermati di non riuscire proprio a comprendere i meccanismi delle applicazioni che hanno finalità di far conoscere le persone.

Ad ogni modo, 1 adulto su 3 oltre i 40 anni di età avrebbe cercato di conoscere qualcuno in chat. Nonostante la scelta di app di incontri online e di cha in generale, la maggior parte degli intervistati ha mostrato titubanze circa questa modalità.

Chat di incontri tra titubanze e paure, ecco cosa ne pensano le persone

La paura di non essere all’altezza delle aspettative oppure il timore di avere a che fare con una persona che potrebbe essere tutt’altro al di fuori della chat. Il 18% degli intervistati temerebbe proprio l’uscire con un potenziale partner conosciuto su internet.

Un altro sondaggio, condotto dal magazine “Singles in America” ha, invece, intervistato più di 5mila persona proprio sul tema degli incontri online. Ciò che è emerso è che, dall’inizio della pandemia, quasi il 58 per cento di coloro che sono soliti usare applicazioni di incontri ricerca nella fattispecie una persona con cui iniziare una relazione stabile e durevole.

Dati ancora più confortanti, visto che, grazie alla pandemia stessa, pare le persone siano un po’ più chiare circa la propria persona in chat. Quindi aumentando la sincerità, diminuirebbero le possibilità di ritrovarsi una persona completamente diversa da quella incontrata in chat.

Ad ogni modo vi possono essere diversi accorgimenti per coloro i quali si approcciano alle chat online per la ricerca di nuove persone da conoscere. Non tutti si iscrivono avendo l’intenzione di fare sul serio, se si sa di essere vulnerabili e di “attaccarsi” subito alle persone, forse sarebbe meglio evitare questo mezzo. Quest’ultimo è molto utile, ma difficile da gestire, se non si conoscono i rischi. Le persone possono spacciarsi per altre e ricattare, circuire. Per questo, massima attenzione.