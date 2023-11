La mattina l’unica cosa carica al 100% è il cellulare? Rivoluziona così la tua morning routine e vedrai che cambiamento

Ogni volta che vi svegliate vi sentite un po’ spenti e scarichi? Ecco come rivoluzionare la vostra giornata ed essere al top

Si dice che il mattino ha l’oro in bocca, il che dovrebbe significare che questo sia il momento della giornata in cui ci sentiamo più al top, in cui dovremmo sentire una forte dose di energia vitale ed essere pronti per svolgere qualunque tipo di attività quotidiana. Ecco perché di solito, durante le ore del giorno andiamo a lavoro e anche se stiamo a casa, cogliamo l’occasione per intraprendere anche delle attività faticose, come per esempio fare le pulizie domestiche.

Invece, viene registrato e segnalato da molti di noi, anche in base a delle statistiche che vengono fatte periodicamente, che in realtà capita molto di frequente che delle persone al mattino si sentano scariche e prive di energie. Tanto è vero che sembra che solo il loro cellulare sia pronto per affrontare la giornata, poiché spesso viene tenuto in carica durante le ore della sera o della notte. Forse bisogna considerare che invece di preoccuparci che il nostro cellulare e il nostro mondo virtuale siano sempre al top, prima di tutto dovremmo pensare al nostro stato psico fisico.

Ecco come sentirci carichi al mattino e cambiare la nostra giornata

Basta fiacca quando ci alziamo dal letto, perché questo cambiamento di certo avrà un effetto assolutamente positivo su di noi. Dobbiamo infatti tenere sempre a mente che siamo noi le principali macchine da guerra della nostra giornata, per qualunque cosa ci serva di fare, che sia andare a lavoro, badare alla casa, ad una famiglia, o semplicemente per pensare a noi stessi e al nostro benessere.

Per esempio, una buona abitudine da mettere in atto per far attivare bene la circolazione sanguigna e agevolare la respirazione, è cantare per esempio se si fa la doccia, perché ciò migliorerebbe anche l’umore e le funzioni celebrali grazie all’endorfina rilasciata. Molto utile sarebbe anche mettere a contatto i polsi con dell’acqua fredda, perché sarebbe d’aiuto per la circolazione e abbassa il cortisolo.

Se il vostro cervello ha bisogno di stimoli, potete anche tentare di fornirglieli ascoltando della musica molto forte ed energica. Oppure se dovete rilassarvi potreste provare a sentire della musica classica. Potreste provare poi a mettere nella vostra camera dei profumi: sono consigliati l’olio essenziale di rosmarino o il limone, oppure l’olio di pino. Anche la tradizionale spremuta d’arancia al mattino non smetterà di farvi sentire più forti.