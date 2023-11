Oroscopo fino al 12 novembre: c’è aria di cambiamento, ma attenzione ai pianeti in contrapposizione

Le stelle hanno parlato: ecco come sarà la settimana dei segni zodiacali, influenzati dal transito di vari pianeti

La settimana è appena iniziata, ma già sappiamo cosa potrà accaderci. Le stelle hanno parlato e hanno delineato quello che sarà il destino dei dodici segni dello Zodiaco. Ecco, allora, le previsioni fino a domenica prossima: c’è chi può sorridere e chi meno. In generale, comunque, saranno giorni di grandi cambiamenti.

Cambiamenti dovuti a diversi pianeti in contrapposizione: il Sole è in Scorpione e da quelle parti transita anche Giove, mentre Mercurio è in Sagittario. La Bilancia continuerà invece a essere influenzata da da Marte, dato che Venere uscirà già martedì 7 novembre per entrare in Scorpione. Non sono le uniche influenze, dato che Saturno è in Sagittario fino al 20 dicembre, Urano in Ariete, Nettuno in Pesci e Plutone in Capricorno.

Tutte queste combinazioni, dunque, porteranno uno scenario piuttosto fluido. Andiamo a vedere, allora, quale sarà l’oroscopo segno per segno in questa settimana iniziata il 6 novembre e che terminerà domenica 12 novembre.

L’oroscopo della settimana

Iniziamo con il primo segno dello Zodiaco, l’Ariete. Per questo segno istintivo e impulsivo sarà una settimana di battaglie, per via della presenza di Venere e Mercurio che contrasteranno i problemi causati da Marte. L’Ariete troverà comunque la forza per andare avanti. La settimana che stiamo già vivendo sarà poi prodiga per gli affari del Toro, che, però, dovrà fronteggiare qualche grattacapo per ciò che concerne la vita privata e sentimentale. Chi, invece, non avrà proprio voglia di pensare alle questioni di cuore in questi giorni saranno i Gemelli: la loro attenzione sarà focalizzata su altro.

Grazie al passaggio di Venere, questa e le prossime settimane saranno settimane molto positive per il Cancro, soprattutto sotto il profilo personale: un segno così emotivo e sensibile non potrà che esserne felice. Al Leone, poi, l’energia arriverà da Mercurio, ma attenzione perché questi potrebbero essere giorni di solitudine. E sappiamo bene quanto un segno così egocentrico come il Leone odi stare solo… Non ha di questi problemi la Vergine che, invece, dovrà guardarsi dal fare spese pazze. Potrebbero arrivare degli imprevisti, per cui per questo segno il verbo d’ordine dev’essere solo uno: risparmiare.

Le scorse settimane sono state molto intense per la Bilancia, mentre questa sarà quella del ritorno alla normalità. Un segno così moderato ed equilibrato non potrà che gradire. Come anticipato, Sole, Venere e Giove sono in Scorpione: questo significa che una settimana così difficilmente la si può vivere. Lo Scorpione sarà ancora più irresistibile. Non si contano, invece, le cose che dovranno fare i nati sotto il segno del Sagittario in questa settimana: arriverete a domenica che sarete esausti.

Il Capricorno, come sappiamo, caratterizza di solito le persone metodiche e stacanoviste. La presenza di Venere, però, porterà i nati sotto questa costellazione a essere molto più aperti rispetto al solito. Saranno tempi di beghe, ma anche di svolta per l’Acquario: questo segno, però, potrà contare sulla forza di Marte della sua parte per cambiare il corso di questa fine dell’anno. Infine, attenzione ai Pesci, che solitamente sono sempre un po’ eterei e poco concreti, ma che in questa settimana potrebbero trovare un amore di quelli importanti.