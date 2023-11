Nella casa da sogno di Beatrice Valli predomina il bianco e il beige: i primi scatti dal nuovo appartamento

Beatrice Valli e Marco Fantini, la nuova casa è un sogno a occhi aperti: ecco i primi scatti, i colori predominanti sono bianco e beige, vi piace?

La loro storia d’amore, nata a Uomini e Donne nel 2014, ha appassionato milioni di persone e ancora oggi è super seguita attraverso i social e la tv. Stiamo parlando di Beatrice Valli e Marco Fantini, che si sono conosciuti e innamorati nel dating show di canale 5 quasi 10 anni fa quando lui era sul trono e lei era una delle sue corteggiatrici.

Marco proveniva dalla delusione per non essere stato scelto dalla precedente tronista Anna Munafò, ma una volta conosciuta Beatrice, che all’epoca aveva 19 anni ed era già mamma del piccolo Alessandro, il suo cuore ha cominciato a battere per lei, fino alla scelta che ha fatto sognare il pubblico.

Impossibile dimenticare il gesto di Marco, che prima di comunicare a Beatrice di averla scelta, le regalò un paio di scarpine per il suo bambino, facendola commuovere ed emozionando anche i fan del programma. Oggi, a distanza di diversi anni i due ex protagonisti di Uomini e Donne sono una coppia splendida e soprattutto hanno costruito una famiglia stupenda.

Dal loro amore, coronato con le nozze il 29 maggio 2022, sono nate infatti tre bambine, Bianca, Azzurra e Matilda, che si sono aggiunte al piccolo Alessandro. In questi giorni per la famiglia di Marco e Beatrice è arrivata una splendida novità, ovvero il trasferimento in una casa nuova. Le prime immagini pubblicate sui social hanno conquistato tutti: volete vedere com’è?

Marco Fantini e Beatrice Valli, avete visto la loro casa nuova? I colori predominanti sono bianco e beige, è un vero sogno

Marco Fantini e Beatrice Valli si sono fidanzati nel 2014 dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne, dove lui era il tronista e lei una delle sue corteggiatrici. La loro storia dura da allora e ha fatto sognare milioni di persone, soprattutto quando sono nate le loro tre bambine e quando sono arrivate le nozze, il 29 maggio del 2022.

Sempre seguitissimi sui social, dove sono abituati a condividere tutto quello che li riguarda, Marco e Beatrice hanno raccontato nell’ultimo periodo di aver preso una nuova casa per la loro famiglia. Proprio in questi giorni hanno traslocato e hanno mostrato anche le prime immagini della nuova dimora, che è davvero pazzesca.

Dalle foto e dai video pubblicati sui social si vede che la casa ha un bel giardino all’esterno e tanti ampi spazi interni. I colori predominanti sono il beige e il bianco, quindi tutte tinte molto leggere, eleganti e riposanti. Nelle foto si vede la cucina ultra moderna, la sala da pranzo con delle sedie molto particolari e un salotto che conquista tutti al primo sguardo.

Si tratta, infatti, di un ambiente molto spazioso e luminoso, con un divano enorme posto di fronte a una parete con la tv. Non mancano luci a led, tappeti, cuscini e soprattutto elementi di arredo super chic e lussuosi. I fan della coppia non vedono l’ora di scoprire tutte le altre stanze della casa, perché da quello che si è visto finora sembra proprio una dimora da sogno!