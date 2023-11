Beautiful, la perfida Sheila nella realtà è diversissima: l’avete mai vista? Spunta lo scatto bollente

In Beautiful la perfida Sheila è molto diversa da come appare nella soap. Sui social spunta lo scatto bollente della bellissima attrice.

Sheila è uno dei personaggi più cattivi di Beautiful, una donna molto perfida interpretata da due attrici nel corso degli anni. Oggi è interpretata da Kimberlin Brown, la principale attrice del personaggio capace di calarsi nella parte della cattiva, elemento che non manca mai nelle soap opera. La fiction, che va in onda da più di 30 anni, è sempre ricca di colpi di scena grazie alla presenza di Sheila.

Sheila Carter è un personaggio diabolico ed è capace di fare qualsiasi cosa pur di arrivare ai suoi obiettivi. Le anticipazioni di Beautiful la danno per morta sbranata da un orso e l’assenza di questo personaggio sarà sicuramente vissuta come nostalgia da chi ama i colpi di scena e la tensione creata dalla sua cattiveria. Come tutti gli amanti di Beautiful sanno la programmazione americana della soap è molto più avanti di quella italiana, dunque da lì si apprendono le notizie su cosa accadrà nelle prossime puntate.

La perfida Sheila in realtà è molto diversa: lo scatto è davvero hot

E’ molto importante separare i personaggi dagli attori che li interpretano. Sheila Carter è interpretata da Kimberlin Brown e l’attrice è ovviamente molto diversa dal “mostro” della soap opera di Beautiful. La sua bellezza è spettacolare, come lo è anche quella del personaggio, è negli scatti su Instagram emerge tutta la sensualità della stupenda attrice. I fan sono rimasti incantati dal suo ultimo video postato sui social, dove è seguita da quasi 100.000 followers.

Kimberlin Brown ha pubblicato nei giorni scorsi un video hot girato mentre fa il bagno nella sua vasca. L’attrice sorride e manda un bacio ai suoi fan prendendo la schiuma di sapone. I follower sono rimasti sorpresi nel vedere la Brown molto diversa dal personaggio interpretato, poiché abituati a vederli nei panni di un personaggio davvero cattivo e privo di empatia. Vederla sorridere, infatti, ha stupito tantissimo il pubblico che ama tanto la soap opera di Beautiful.

Il video sexy ha fatto migliaia di like e tantissimi commenti. “Il mio peggior incubo! Sheila Carter che flirta con me in piscina!”, ha scritto un suo fan sotto il suo video. A seguirla sono anche tanti fan italiani, che hanno commentato sotto al video. L’Italia, infatti, è uno dei paesi dove la serie tv ha avuto più successo. ”Italiaaa…. Perché non vieni qui? Qui tutti sanno chi è Sheila!”, le scrive un suo ammiratore.