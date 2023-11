Matteo Berrettini, il ruolo di Melissa nella sua crisi nera: finalmente la verità

Matteo Berrettini sta collezionando molti insuccessi sportivi da quando sta con Melissa Satta. Ecco la verità sulla sua crisi.

Non è un bel periodo per il giovane tennista Matteo Berrettini. L’atleta sta collezionando una serie di insuccessi sportivi che lo hanno portato dall’essere uno dei migliori al mondo a precipitare in un baratro. Da allora il web non sta facendo altro che attribuire le sue sconfitte alla storia con l’ex velina Melissa Satta. Il tennista Berrettini è ormai quasi un anno che esce con la bellissima showgirl e da allora sembra che non stia più concentrando nella sua carriera sportiva.

Almeno così è che gli haters pensano dopo la serie di sfortune in campo sportivo. Il tennista non parteciperà nemmeno alla Coppa Davis che si terrà a fine mese. L’atleta è precipitato dalla posizione numero 6 della classifica mondiale sui tennisti alla 63, tra una serie lunghissima di infortuni e sconfitte. L’unica cosa che sta andando bene è la relazione con la bellissima ex velina sarda. Ma cosa è successo allo sportivo?

Cosa sta accadendo a Matteo Berrettini, Melissa c’entra? Ora la verità

Da quando hanno ufficializzato il loro amore, nel mese di aprile, Melissa Satta continua ad essere accusata di distrarre il Berrettini dalla sua carriera e di essere la causa dei suoi mali. L’ex Velina è dovuta intervenire con un monologo al programma Le Iene per rispondere a tutti coloro che l’hanno accusata di non portare fortuna al bellissimo atleta del tennis. Ma qual è la verità?

Così la Satta ha dovuto rispondere ai microfoni di Belve, il programma condotto sulla Rai dalla giornalista Francesca Fagnani. L’ex velina ha difeso Matteo Berrettini da tutti gli attacchi degli haters e ha spiegato la verità sulla sua situazione molto critica. “Nel calcio stai fuori uno o sei mesi e la squadra ti aspetta, non perdi ingaggio e classifica – spiega la bella showgirl agli inesperti di tennis -. Nel tennis un infortunio pesa molto di più. Ma un personaggio pubblico a 360 gradi ha anche altre cose da fare, contratti con gli sponsor da rispettare. Non è per questo meno professionale”.

Melissa ha messo dunque a tacere tutte le polemiche e le aspre critiche che hanno bersagliato sia lei che Matteo Berrettini in questi mesi, a causa delle continue sconfitte e infortuni del bellissimo tennista. Chissà se l’ex velina sarda riuscirà nel suo intento e il tennista a riprendersi da questa grossa batosta.