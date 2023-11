Carlo Conti non farà più la sua trasmissione del cuore: le sue parole non lasciano scampo

Il noto conduttore toscano ha confermato di non volere più lavorare ad uno dei suoi programmi celebri. Ecco cosa ha detto.

Carlo Conti è uno dei volti più amati e conosciuti della televisione. L’esordio sul piccolo schermo avviene nel 1986, quando conosce il comico toscano Leonardo Pieraccioni. Con lui debutta in programmi satirici come Succo d’arancia su Teleregione Toscana. Al già consolidato duo, si unisce anche Giorgio Panariello, compagno di scuola di Conti, la cui presenza porta alla formazione di un trio comico che si esibisce nei teatri con lo pseudonimo di Fratelli d’Italia.

Nei primi anni Novanta Carlo Conti debutta in Rai, conducendo Big!, programma dedicato principalmente ai ragazzi. Nel 1998 inizia ad entrare nel mondo dei quiz televisivi conducendo In bocca al lupo!, format che crea lui stesso. Il 2006 è l’anno del successo televisivo per Carlo Conti, a cui viene affidato il quiz L’Eredità, alternandosi nella conduzione con l’amico Fabrizio Frizzi e rimanendo alla guida del programma fino alla morte del collega.

Un’altra trasmissione di successo è I migliori anni, che Carlo Conti conduce dal 2008 al 2015. Il 2012, invece, è l’anno del debutto di Tale e Quale Show, uno dei titoli di punta della rete Rai, che ancora nel 2021 raccoglie molti consensi da parte del pubblico. Carlo Conti negli anni ha dimostrato grande padronanza e capacità alla conduzione televisiva di programmi di successo, diventando uno dei volti più amati dal pubblico italiano.

L’addio di Carlo Conti a uno dei suoi programmi

La conduzione de L’Eredità è uno dei temi più discussi negli uffici della direzione Rai, visto che a seguito dell’uscita di Pino Insegno dal progetto, non è stato ancora definito con ufficialità il nome di chi succederà a Flavio Insinna. Uno dei nomi emersi è quello di Carlo Conti, veterano della conduzione del famoso quiz televisivo. Il conduttore toscano, però, ha escluso ogni possibilità di un ritorno a L’Eredità, stupendo il direttivo Rai e molti suoi fan.

Escluso Carlo Conti dalla lista, i nomi dei potenziali candidati alla conduzione del quiz sono Flavio Insinna e Marco Liorni. Quest’ultimo, conduttore di Reazione a Catena da molti anni, sarebbe in vantaggio per la Rai. L’ipotetico passaggio a L’Eredità di Liorni, lascerebbe spazio a Pino Insegno per la conduzione di Reazione a Catena. Mancherebbe solo la firma dell’accordo tra la Rai e il conduttore, ma l’intesa sembra molto vicina. L’annuncio ufficiale è atteso entro la fine della settimana o l’inizio della prossima.