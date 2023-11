Pandoro o panettone: quale dei due dolci più amati a Natale contiene più calorie

Le festività si stanno avvicinando e i dolci per eccellenza tornano sulle nostre tavole. Qual è quello che ha meno calorie? Scopriamo insieme.

Da qualche giorno all’interno dei supermercati si iniziano a vedere i dolci tipici del mese di dicembre, e non solo. Parliamo ovviamente dei panettoni e dei pandori. Ma sai qual è quello che al suo interno ha meno calorie? Potresti rimanere sorpreso.

Quindi prima di farti divorare dal senso di colpa leggi con attenzione e poi fai la tua scelta per il dolce tipico del Natale. Ricordo poi, che se fatto con coscienza niente ci fa male! Ma non ci dilunghiamo troppo e scopriamo insieme le calorie che ha ogni singolo dolce.

Cosa scegliere a Natale per non esagerare con le calorie?

In commercio possiamo trovare sia i panettoni che i pandori in tantissime versioni. Semplici, farcirti, con uvetta, senza, con cioccolato. Ci sono tantissime possibilità di scelta che la lista è davvero lunghissimo. I panettoni ed i pandori poi possiamo trovarli anche nelle pasticcerie o nei bar fatti in modo artigianale.

In tutte le case troviamo, molto spesso, sia il panettone che il pandoro. In quest’ultimo caso al suo interno difficilmente c’è frutta candita o simili, al massimo delle creme o del cioccolato. Viene però ricoperto, da tutti, con lo zucchero a velo. E se vogliamo fare una scelta guardano anche le calorie cosa è meglio mangiare tra i due dolci?

Iniziamo dal pandoro. Questo dolce arriva da Verona ed è realizzato con burro, uova, farina di frumento, sale, zucchero e lievito. Ci vuole poco a capire che gli ingredienti non sono proprio leggerissimi. Basti pensare che una fetta di circa 100 grammi ha ben 390 calorie.

E’ composto quasi esclusivamente da carboidrati. In base al pandoro che scegliamo le calorie possono anche aumentare a 400 se al suo interno ha creme al cioccolato, pistacchio o come preferite. E per quanto riguarda il panettone?

In questo caso è un dolce tipico di Milano che viene realizzato con zucchero, burro, uova, latte, uvetta e canditi. Ha meno calorie del pandoro ma per una fetta di 100 grammi parliamo di 330 calorie. Sono ovviamente moltissime. Come il pandoro ha moltissimi carboidrati.

Se poi lo mangiamo farcito con creme o simili una singola fetta può arrivare anche ad un apporto calorico di 450 calorie. Quindi mangiamone un pezzettino come da tradizione ma non esageriamo assolutamente. La magia del Natale passa dalla tavola ma dobbiamo goderci i momenti in famiglia per stare bene!