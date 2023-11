Oroscopo della prossima settimana (20-26 novembre): arriva l’amore per un segno zodiacale

L’oroscopo si tinge di rosso per questo segno zodiacale: amore e passione sono nell’aria e Venere regalerà emozioni uniche!

Siamo a metà settimana ma gli astri si pronunciano già su quelli che saranno gli eventi della nuova settimana, e sarà in particolare sulla sfera amorosa che si concentreranno. Venere sembra essere dalla parte dei nati sotto questo segno d’acqua che diciamola tutta, avevano proprio bisogno di mettere ordine fra i sentimenti.

Ebbene, nella settimana che andrà dal 20 al 26 Novembre questo segno zodiacale si dirà particolarmente fortunato in amore. Certo, anche il lavoro andrà bene ma saranno i sentimenti ad avere la meglio. Abbiamo detto che si tratta di un segno d’acqua, ma quale fra questi sarà quello chiamato all’appello?

Oroscopo dell’amore: dal 20 al 26 novembre questo segno farà decisamente faville!

Quello dei segni d’acqua è un mondo fatto di empatia, emozioni e sentimenti. Sebbene siano tutti accomunati dalle medesime caratteristiche, ognuno di loro poi differisce sotto qualche aspetto. Protagonisti nella prossima settimana, per quanto riguarda la sfera amorosa, saranno i nati sotto il segno dello Scorpione. Ebbene, cari amici dello zodiaco le stelle vi sorridono ed in particolare Venere vi darà tutto l’appoggio possibile per godere di una settimana all’insegna del romanticismo.

Dobbiamo però farvi qualche importante raccomandazione perché, se desiderate fare ordine fra i sentimenti, sarà forse il caso di togliersi quella maschera intrisa di ego e fare spazio alle emozioni che avete per tanto tempo tenuto nascose. È vero, mostrare i propri sentimenti può essere un’arma a doppio taglio, perché non vi fidate di chi avete di fronte ed avete paura che qualcuno possa sferrare l’ennesimo colpo al vostro cuore innamorato. Ma senza osare che vita sarebbe? Siate audaci cari Scorpione, l’amore vi premierà.

Per quanto riguarda invece gli scorpione in coppia, è giunto il momento di dedicarsi in maniera più aperta possibile al partner. Affrontare qualche situazione più delicata, qualcosa che forse fino ad ora avete rimandato, vi permetterà di essere emotivamente più vicini e questo vi farà sentire sicuri e tranquilli. Qualche tentazione esterna potrebbe forse farvi vacillare, ma ricordate che il vostro cuore è già impegnato e piuttosto che sgattaiolare fuori, curate le emozioni dentro di voi. Rimettere a posto certi tasselli sarà utile a rendere il legame più saldo e chissà che non si presenti l’opportunità di compiere un passo decisamente più importante, come ad esempio una convivenza.