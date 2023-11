La nuova tendenza degli influencer si chiama ‘Haul’: è così che guadagnano tanto

Gli influencer sono i nuovi intrattenitori del millennio, tra i personaggi più seguiti dei social. Ecco la loro nuova tendenza che porta tanti guadagni.

La rivoluzione digitale è pienamente entrata nel nostro patrimonio sociale, culturale e influenza costantemente il nostro stile di vita e le nostre scelte. Internet è certamente un enorme e potente strumento per comunicare ed è in costante evoluzione nelle sue forme utilizzate, così come lo sono i personaggi che lo popolano. In questo ampio contesto si può intercettare il fenomeno dell’influencer.

Gli influencer sono dei personaggi popolari del web in grado di influenzare l’opinione pubblica riguardo a un certo argomento o prodotto. L’influencer ha la capacità di direzionare i comportamenti e le scelte di un determinato gruppo di utenti, oltre a fornire quotidianamente un intrattenimento gratuito per tutti i followers. Questo tipo di professione può essere davvero molto vasta e può abbracciare diversi settori, dalla moda alla tecnologia, fino ai viaggi e al cibo.

Un influencer è a tutti gli effetti imprenditore di sé stesso, vende il proprio profilo social e il prodotto è la sua immagine. La strategia di questi personaggi del web è specializzarsi in un settore e fare personal branding, fino a diventare il punto di riferimento per il loro pubblico in quella determinata nicchia. Per farlo pubblicano contenuti online, che sia sui social o su un sito web. Ultimamente, il nuovo trend degli influencer riguardano gli haul.

Il nuovo trend sui social: gli haul degli influencer

Il termine Haul, in inglese “bottino”, è un termine utilizzato sul web per indicare quel genere di video in cui gli influencer mostrano ai propri followers il contenuto della loro spesa, dello shopping o di qualsiasi altro acquisto.

Negli ultimi tempi, gli haul sono diventati video di estremo successo, in cui l’influencer commenta gli acquisti facendo trapelare le proprie preferenze e anche modi di fare quotidiani. Si tratta di un modo per conoscere a fondo la persona dietro la videocamera.

La chiave del successo di questa tipologia di video, sta nell’ordinarietà e anche banalità del contenuto stesso. L’utente ama questo genere di video poichè si immedesima nell’autore. Si tratta di un gesto semplice, un’azione quotidiana alla portata di tutti. Questo tipo di video, proprio per la sua semplicità, è in grado di costruire le basi per creare una community di utenti solida attorno all’influencer. È la tipologia di video migliore per porsi sullo stesso piano dei propri followers e creare un rapporto più confidenziale.