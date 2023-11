Per questi 3 segni zodiacali arriverà l’amore entro la fine del 2023: Cupido busserà alle loro porte

Grandi novità in vista per questi segni zodiacali. Si è fatto attendere un po’, ma alla fine Cupido scoccherà la sua freccia entro il 2023!

Sappiamo bene che quando vuole Cupido sa come farsi attendere, confermando uno dei cliché per eccellenza: l’amore arriva quando meno lo si aspetta o forse sarebbe meglio dire quando non ci si crede più, frantumando in un instante tutte le nostre convinzioni e mandando all’aria tutti i nostri piani in men che non si dica.

Però nella maggior parte dei casi l’attesa viene ripagata con una storia d’amore travolgente e intensa. E si da il caso che a dicembre ben tre segni zodiacali sentiranno il cuore battere nel petto all’impazzata e le farfalle nello stomaco perché Cupido, insieme al flusso benevolo delle stelle, ha deciso di scoccare la sua freccia proprio nel periodo più magico dell’anno.

È arrivato il momento di innamorarsi per questi tre segni zodiacali: controlla subito se c’è anche il tuo!

A Natale, dunque, questi tre segni zodiacali potranno vivere un amore magico, proprio come quello delle fiabe. E se fuori le temperature saranno rigide, poco importa: ci penserà l’amore a scaldarli quel tanto che basta per non temere le intemperie. Ma quali sono i segni in questione? Non ci resta che scoprirli insieme partendo dal primo!

BILANCIA

Grazie all’influsso di Venere, la Bilancia potrà abbandonarsi del tutto all’amore e al piacere.

Si prospetta, insomma, un periodo particolarmente interessante per questo segno che potrà vivere esperienze amorose intense e appassionate capaci di alterare il naturale equilibrio della Bilancia, sempre alla ricerca costante di una stabilità che sia anche una zona di comfort in cui rifugiarsi e proteggersi.

SAGITTARIO

L’avventura più grande di tutto il 2023 per il Sagittario sarà proprio vivere una tanto inattesa quanto intensa storia d’amore che renderà dicembre ancora più bello ed emozionante di quanto non sia già. I nati sotto questo segno, infatti, sperimenteranno a Natale un periodo di transizione a livello sentimentale. Spetterà poi a loro decidere se valga la pena o meno, buttarsi a capofitto in questa nuova storia d’amore.

ACQUARIO

Dicembre sarà il mese della svolta per l’Acquario. Grazie a Urano, infatti, questo segno farà incontri stimolanti e arricchenti che gli consentiranno di pensare fuori dagli schemi grazie all’amore che costituirà un’esperienza sensazionale e al contempo sorprendente, ma solo se questo segno si abbandonerà totalmente alle leggi dell’amore, un amore però fatto di libertà e sviluppo personale che non potrà che fare bene all’Acquario.