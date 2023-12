Via dall’Italia! L’ex vippone annuncia l’addio, momento durissimo per lui

Dopo mesi di titubanze e malesseri, l’ex vippone ha deciso di lasciare l’Italia e ricominciare da zero in un altro Paese.

Una nuova vita, lontano dell’Italia. La notizia ha lasciato tutti sconvolti: da lui nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Lasciare l’Italia, la carriera che, tra alti e bassi, procedeva, la famiglia. L’ex vippone ormai ha deciso: andrà il più lontano possibile per ricominciare tutto da zero. Inizierà una nuova vita e, da quanto ha lasciato intendere, avrebbe già un progetto in testa che, però, forse per scaramanzia, non vuole ancora rivelare.

Nessuno si sarebbe mai aspettato una decisione tanto drastica ma il personaggio in questione ha spiegato di non essere più sereno ormai da mesi, di accusare ansia e malessere. Da qui la decisione di allontanarsi il più possibile da tutto ciò che lo fa stare male. In particolare dalla sua ex compagna.

Lascerà l’Italia forse per sempre

Lasciare il Paese in cui si è cresciuti spesso non è facile ma a volte è necessario per rinascere. Ed è proprio questo quello che intende fare il vip in questione.

Dopo mesi di litigi e feroci attacchi a distanza con la sua ex compagna, l’ex gieffino Alessandro Basciano ha deciso di lasciare l’Italia. Lo ha comunicato pochissimi giorni fa. L’uomo ha scritto di stare male da mesi per quello che è successo con Sophie Codegoni, sua ex compagna e madre di sua figlia Celine.

I due si erano conosciuti proprio nella casa del Grande Fratello ed era stato amore al primo sguardo. Usciti dal reality erano andati a convivere e dopo poco la giovanissima Sophie era rimasta incinta. Purtroppo, a pochi mese dalla nascita della bambina, i due avevano annunciato la loro separazione.

Il motivo è venuto a galla in un secondo tempo: Alessandro aveva tradito Sophie. Nonostante lui abbia più volte cercato una riconciliazione, la donna ha deciso di non perdonarlo. Sophie ha anche accusato Alessandro di averla più e più volte trattata male nel privato.

Ciò che è peggio è che, da quanto emerso, Sophie per settimane ha impedito ad Alessandro di vedere la figlia. Questione che poi si è risolta grazie all’intervento degli avvocati. Ma proprio ora che Alessandro può di nuovo vedere la bambina, lui ha deciso di lasciare l’Italia e trasferirsi in un posto lontano per ricominciare una nuova vita e ritrovare la serenità che dice di aver perduto.

Una decisione azzardata considerando che, andando via, lascerà due figli: la bambina avuta con Sophie Codegoni e il primogenito avuto dalla ex compagna. Ma l’ex vippone sembra deciso a prendere le distanze da tutto e da tutti anche a costo di non riuscire più a rivedere i suoi figli chissà per quanto tempo.