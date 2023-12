Zecca di Stato, maxi assunzione per vari profili: inoltra subito la domanda, stipendio da sogno

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha bisogno di nuovo personale. Quali sono i requisiti per partecipare alla selezione?

Pioggia di assunzioni presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), grazie ai fondi del Piano Industriale 2023-2025.

Tramite un comunicato diffuso dal sindacato Uilcom, l’Ente ha dichiarato che, grazie agli ottimi risultati economici conseguiti lo scorso anno, è previsto un incremento del fatturato di oltre 500 milioni di euro e investimenti di circa 366 milioni. Di conseguenza, per il prossimo triennio verranno stipulati nuovi contratti di lavoro, per varie figure professionali.

L’obiettivo è l’incremento dell’innovazione e dell’ingegnerizzazione dei beni e dei servizi, grazie all’impiego di nuovi lavoratori con competenze specialistiche e in linea con la prosecuzione degli sviluppi aziendali.

Nel settore delle risorse umane, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato mira all’adozione di tecniche organizzative del lavoro all’avanguardia, tramite la multiprofessionalità e la diffusione di avanzate competenze digitali, come l’automazione dei processi industriali e gestionali.

Per assicurare il ricambio generazionale, inoltre, l’Ente è intenzionato a stipulare un accordo con i sindacati per l’approvazione della cd. isopensione. Quest’ultima è un meccanismo introdotto dalla Riforma Fornero, per mezzo del quale i lavoratori possono usufruire della pensione con ben 7 anni di anticipo rispetto ai requisiti stabiliti dalla normativa, senza perdere una parte dei contributi.

Ma quali sono i profili professionali ricercati dall’azienda per perseguire gli obiettivi che abbiamo appena illustrato?

Assunzioni presso la Zecca di Stato: tutte le figure richieste

L’azienda, attiva dal 1928, è addetta, oltre alla coniazione di moneta circolante e per collezionisti, alla stampa di francobolli, marche da bollo e carte valori dello Stato (come carte di circolazione, patenti, registri doganali e diplomi di laurea). Negli ultimi anni, si occupa anche della realizzazione e della gestione dei software impiegati per l’emissione di documenti di identità elettronici (carta d’identità, passaporto, permesso di soggiorno).

In base a quanto stabilito nel Piano Industriale, l’Istituto Poligrafico e Zecca di Stato provvederà all’assunzione di nuovi operai e addetti alla produzione. Tra le figure ricercate ci saranno anche tecnici, informatici e amministrativi.

Il personale entrerà a far parte dell’organico impiegato presso i sette stabilimenti dell’azienda. Cinque sono situati a Roma, uno a Foggia e uno a Verrès (Aosta).

Tutti gli interessati, che ritengono di avere i requisiti per poter essere assunti, possono presentare la propria candidatura presso il portale telematico della Zecca di Stato, accedendo alla sezione “Lavora con noi“. Le offerte di lavoro disponibili sono suddivise per ambito di competenza e sono accompagnate dalle indicazioni relative alle modalità di invio del curriculum vitae e alle mansioni richieste.