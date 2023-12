Hai spesso problemi intestinali? Questa è la colazione ideale secondo i gastroenterologi

Ecco quale potrebbe essere secondo gli esperti la colazione da dover prendere in considerazione da chi soffre di disturbi intestinali

La colazione è il pasto più importante della giornata perché permette di avere la giusta dose di energia da poter utilizzare durante la giornata, senza aver problemi di stanchezza.

Al mattino bisognerebbe avere l’abitudine di fare colazione, così da dare al nostro corpo le calorie necessarie per poter affrontare il lavoro e la giornata in generale. Ecco perché ciò che si mangia in questa parte della giornata gioca un ruolo più che fondamentale, soprattutto per quanto concerne il sano mantenimento dell’intestino.

Al mattino, infatti, il tratto gastrointestinale è maggiormente attivo, per questo è di fondamentale importanza definire quelle che sono le linee guida di una colazione ben bilanciata e che possa fare bene all’intestino.

Ad esempio, consumare fiocchi di avena, frutta secca (meglio se in pasta, come il burro di arachidi puro) e fresca e yogurt è di sicuro la mossa migliore per poter iniziare la giornata senza problemi. Secondo gli esperti, bisognerebbe iniziare la giornata con il giusto mix di carboidrati, proteine e grassi. Quindi pane tostato, cereali privi di zuccheri aggiunti e grassi e, se si preferisce il salato, anche un toast con uova o del tacchino magro con della verdura.

La colazione che fa bene alla salute dell’intestino: suggerimenti per non soffrire più

Ovviamente bisogna tener conto del proprio fabbisogno energetico, vien da sé che uno sportivo o comunque chi ha una vita bella attiva deve assolutamente considerare quantità diverse rispetto a chi non ha queste esigenze.

Proprio gli sportivi dovrebbero considerare di aggiungere alla propria colazione alimenti quali avocado, frutta secca, bacche di goji, kiwi e cereali.

Se ci si sente troppo gonfi e infiammati a livello dell’intestino, è possibile saltare la colazione due volte a settimana, optando per un digiuno sino all’ora di pranzo, che possa sfiammare e contrastare il gonfiore.

Ad ogni modo, è sempre consigliato per tutti evitare tassativamente quelli che possono essere prodotti confezionati, che sono ricchi di zuccheri aggiunti, grassi e altre sostanze deleterie per il nostro organismo.

Limitare il consumo di prodotti da forno perché ricchi di grassi, zuccheri e calorie extra, che comunque finiscono per non saziare. Direzionarsi su frutta e verdura di stagione, cereali come fiocchi di avena e insalate di farro, grano, orzo, miglio, yogurt magro intero o greco, per favorire il miglioramento della flora batterica, frutta secca, confetture senza l’aggiunta di zucchero extra, proteine vegetali o animali.

Queste ultime devono essere magre o di prima qualità come carni bianche e pesce azzurro, nonché uova, avocado. Altro fondamento per stare in salute è fare di frequente attività fisica. Così facendo, anche l’intestino ne gioverà.