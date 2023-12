Oroscopo natalizio: ecco i segni zodiacali dei personaggi di Harry Potter, potresti avere anche tu aspetti ‘magici’

Il Natale si avvicina sempre di più, ma quali sono le previsioni secondo l’oroscopo? Scopriamolo con i personaggi di Harry Potter e i loro segni

Quella di Harry Potter è senza dubbio una delle saghe più amate da sempre e, nonostante i tanti prodotti usciti nel corso degli anni, dopo ben più di vent’anni la possiamo ancora citare come la storia fantasy per eccellenza e che è stata in grado di trainare un’intera generazione.

C’è chi con Harry Potter c’è nato, chi c’è cresciuto e chi si approccia per la prima volta: ma è senza dubbio impossibile non lasciarsi travolgere dalla sua storia e dai suoi tanti personaggi.

Ed è proprio su di loro che vogliamo concentrarci oggi: vi siete mai chiesti cosa dice l’oroscopo dei personaggi della saga di Harry Potter?

Natale, l’oroscopo di Harry Potter è questo

Cominciamo con il protagonista indiscusso della saga: secondo quanto stabilito dalla data di nascita che tutti noi abbiamo avuto modo di conoscere seguendo la storia, Harry Potter è nato il 31 Luglio è proprio per questo motivo appartiene alla casa del Leone. Governato dal Sole, orgoglioso e soprattutto sempre in prima fila per difendere chi lo circonda, questo segno ha senza dubbio un animo molto generoso e coraggioso.

Altro personaggio fondamentale e indispensabile della saga è senza dubbio quello di Hermione Granger: la strega più brillante della sua età appartiene alla casa della Vergine e di certo non ne siamo sorpresi. Il personaggio rispecchia infatti alla perfezione i tratti principali di questo segno, con il suo inseguire sempre la perfezione, voler essere sempre la migliore e soprattutto non accettare mai e per nessun motivo di andare incontro al fallimento. Non a caso, dopotutto, è proprio lei che salva la situazione ogni volta grazie alle sue idee brillanti.

In posizione opposta a quella di Hermione, neanche a farlo apposta, troviamo invece il personaggio di Ron: il fedele migliore amico di Harry, che lo accompagnerà in ognuna delle sue avventure senza mai tirarsi indietro, appartiene infatti alla casa del Toro. Un segno, come forse ben sapete anche voi, dotato di notevole sensibilità e delicatezza, ma anche spesso impacciato e confusionario quando si tratta di esprimere i propri sentimenti.

Sempre della famiglia Weasley, un altro personaggio di cui conosciamo il segno è quello di Giugno: un fiero Ariete, dal carattere forte e soprattutto indipendente. Ovvero proprio ciò che fa sì che il giovane Harry si innamori di lei.

Concludiamo con gli ultimi personaggi che tutti noi abbiamo amato nel corso della saga più amata e famosa di sempre: come ad esempio il personaggio di Sirius Black, padrino di Harry Potter, che appartiene alla casa del Sagittario e che proprio come il suo segno è un vero e proprio spirito libero senza eguali che non ama le catene o i vincoli. O, per finire, quello di Albus Silente che nasce sotto la stessa dell’Acquario e ne rappresenta appieno la stravaganza, la fantasia ma anche la saggezza.