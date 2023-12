Pelle tirata come Ilary Blasi? Il segreto è il filler non chirurgico: quanto costa il trattamento?

Bella e con una pelle perfettamente tirata, Ilary Blasi sembra non sentire l’età. Qual è, ma sopratutto, quanto costa il trattamento di Ilary Blasi?

Ilary Blasi sembra essere come il vino, più invecchia e più diventa bella. Sebbene in molti la criticano per gli innumerevoli ritocchi estetici a cui si è sottoposta, è impossibile negare che la sua pelle si mostra sempre liscia e priva di rughe come all’inizio della sua carriera.

Ilary Blasi mostra il suo segreto di bellezza: qual è e quanto costa il suo trattamento di bellezza (credit: IG @ilaryblasi) – ilciriaco.itPer chi fa parte del mondo dello spettacolo, l’aspetto esteriore è un tassello importante, nonché costantemente esposto al giudizio altrui. Ovviamente la conduttrice si è sottoposta a diversi ritocchi estetici, ma questo trattamento in particolare rappresenta una sorta di innovazione nel mondo della bellezza, tanto che la stessa ha scelto di mostrare il funzionamento sui social.

Nonostante non sia del tutto mano di madre natura, questa tecnica mostrata al pubblico social non ha nulla a che vedere con interventi chirurgici, ma si tratta di un trattamento innovativo che promette una pelle giovane e priva di rughe in poche sedute; ma di cosa si tratta esattamente? E ancora, qual è il costo effettivo del trattamento considerato da tutti ‘miracoloso’? A svelare qualcosa in più è stato Fanpage, che indagando sulla questione ci ha fornito il prezzo effettivo.

Trattamento anti età di Ilary Blasi: cos’è e quanto costa

In primo luogo è bene sapere di cosa stiamo parlando. Il trattamento si chiama Morpheus8, ed è un macchinario che utilizza radiofrequenze e microaghi. Come mostrato dalla stessa Blasi in alcune storie su Instagram di quest’estate, la donna si è recata all’interno della clinica di chirurgia estetica a Roma. In questa sede, grazie alla Dottoressa Giulia Cervelli, ha mostrato il trattamento di ultima generazione utilizzato da star internazionali quali Kim Kardashian, Eva Longoria e Bella Thorne.

In questa occasione, Ilary si è sottoposta al trattamento microinvasivo con l’obiettivo di migliorare l’aspetto cutaneo agendo su rughe, perdita di elasticità, smagliature, cicatrici, e altre imperfezioni. Addentrandoci nel funzionamento, gli aghi microscopici vanno a stimolare la produzione di elastina e collagene, riducendo gli accumuli adiposi localizzati, nonché aumentando l’afflusso di ossigeno nei tessuti. Questo processo garantisce una cute fresca e soda in solo poche sedute senza l’ausilio di chirurgia estetica.

In questo caso la conduttrice ha mostrato il macchinario in azione nella zona collo, decolté e viso, ma al trattamento può essere sottoposta qualunque parte del corpo. Sebbene sembri una tecnica semplice e alla portata di tutti, utilizzare Morpheus8 costa dai 550 euro di una zona piccola del viso fino ai 1700 euro di una zona più grande del corpo.