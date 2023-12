Kate Middleton e William nella bufera, la figuraccia durante le foto ufficiali di Natale

Kate Middleton e William finiscono nella bufera. Il motivo è la loro foto ufficiale di Natale che sta facendo scalpore sui social: l’indignazione dei fan.

Come ogni anno i Reali di Inghilterra hanno pubblicato la loro foto ufficiale per gli auguri di Natale. Eppure un dettaglio non è proprio sfuggito a tutti i fan della Famiglia Reale che hanno fatto notare la figuraccia al mondo intero: purtroppo è davvero evidente, che cos’è successo.

L’entusiasmo iniziale scaturito dalla recente pubblicazione della foto di Natale dei principi del Galles, William e Kate, è stato rapidamente eclissato da una crescente ondata di critiche sui social media. A pochi giorni dallo scatto che ritraeva la famiglia reale al completo, gli osservatori attenti della piattaforma X (ex Twitter) hanno sollevato dubbi sulla manipolazione eccessiva dell’immagine tramite software di fotoritocco.

L’incredibile risonanza online ottenuta dalla foto, con quasi 2,8 milioni di like in pochi giorni, ha sottolineato l’interesse pubblico nei confronti della famiglia reale e delle loro dinamiche. Tuttavia ciò che inizialmente sembrava essere un tributo alla semplicità e all’informalità, si è trasformato in una controversia sulla mancanza di attenzione nei dettagli durante la post-produzione. Sono diversi coloro che hanno notato l’incredibile dettaglio.

Kate Middleton e William, la foto di Natale è un caso: cos’hanno notato i follower

L’analisi dell’immagine attenta ai raggi X effettuata dagli utenti ha rivelato una serie di errori che hanno attirato l’attenzione dei critici. Il piccolo Louis, in particolare, è diventato involontariamente il fulcro della discussione, poiché sembra che la sua manina, appoggiata sulla sedia al centro della scena abbia perso il dito medio a causa di un’approssimazione nella fase di ritocco.

Ci sono state delle reazioni miste. La foto, pur mantenendo la tradizione di uno scatto ufficiale sulla linea del trono, ha suscitato polemiche su quanto la perfezione digitale debba sacrificare la genuinità delle immagini di famiglia. La critica non si è limitata al dito mancante di Louis, ma ha indagato su dettagli come la mano allungata di Charlotte, il secondo piede mancante di Kate e una presunta asimmetria nella dimensione delle gambe di Louis. La notizia ha scatenato una sorta di “caccia all’errore”.

Gli osservatori attenti hanno continuato ad individuare presunti difetti nell’immagine. Tali rivelazioni hanno sollevato domande sulla responsabilità del fotografo di corte, Josh Shinner. Inoltre la scelta della famiglia reale di rimanere ancorata alla tradizione con uno scatto ufficiale sul trono, che risale all’incoronazione di maggio, ha acquisito un valore simbolico ancora maggiore, premiando il re Carlo e Camilla nella competizione dei like. Quel che è certo è che i principi del Galles hanno fatto un vero e proprio scivolone.