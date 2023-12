Irama e Santi Francesi a Sanremo, ma ricordate com’erano ad Amici? Il video è virale

Hanno partecipato alla stessa edizione di Amici, ora Irama e Santi Francesi sono insieme. Spunta il video virale ai tempi del talent.

Pochi giorni fa Amadeus ha annunciato i nomi dei big che parteciperanno al Festival di Sanremo. Alla kermesse ci saranno anche diversi ex allievi di Amici di Maria De Filippi, come Alessandra Amoroso, Emma, The Kolors, Annalisa, Sangiovanni, Irama e Santi Francesi. Tutti questi cantanti hanno partecipato al programma di Maria De Filippi in diverse edizioni.

In particolare, la partecipazione di Irama e Santi Francesi ha incuriosito molto il pubblico del Festival, anche se non è la prima volta vedere artisti di Amici partecipare a Sanremo. Anzi, proprio la maggior parte dei concorrenti delle ultime edizioni viene da questo talent, oltre alla presenza di numerosi artisti indipendenti e provenienti da XFactor. Ma ciò che rende particolare la loro presenza è che Santi Francesi e Irama hanno partecipato alla stessa edizione, nel 2018.

Irama e Santi Francesi, spunta il video epico ad Amici

Recentemente è spuntata una clip esilarante che ritrae sia Irama che Santi Francesi ad Amici di Maria De Filippi. Nel video si vedono gli artisti molto giovani, perché si tratta di un’edizione di quasi sei anni fa. Santi Francesi sono un duo di cantanti divenuti famosi dopo l’esperienza al talent di Canale 5, anche se il loro nome non suona popolare come quello di Irama. Infatti i due hanno partecipato a Sanremo Giovani e sono stati selezionati con la vincitrice Clara e Bnkr44 tra i big.

Nel video diventato virale in queste ore, si vede Irama litigare animatamente con Santi Francesi durante una puntata di Amici di Maria De Filippi. La clip è stata pubblicata su X e il post recita: “Santi Francesi e Irama allo stesso Sanremo, i tempi sono quindi maturi per riesumare uno dei momenti più alti della storia di Amici”. Nel video si vedono anche Riki e Zic, due dei cantanti partoriti da quella edizione. Nella clip si parla di accanimento e di ipocrisia, ma non è possibile comprendere il motivo della discussione.

L’alterco è davvero animato e riguarderebbe una sfida all’interno del programma. Il litigio ha scatenato tantissimo i fan di Irama, ma anche quelli dei Santi Francesi. Essi non vedono l’ora di sapere come si comporteranno al Festival di Sanremo, se i loro rapporti sono cambiati nel corso degli anni. Non ci resta che attendere.