Maghi delle Fitcion? Vi sfidiamo a indovinare questa in 15 secondi: avete 3 aiuti

Se sei un vero appassionato di tv, allora è arrivato il momento di dimostrarlo: mettiti alla prova con il test della fiction misteriosa.

Questa è una sfida per chi guarda ogni giorno contenuti televisivi italiani, e in particolare soap opera. Per chi, se potesse, farebbe maratone di fiction e scorpacciate di serie tv. Se sei uno di questi allora, senza alcun dubbio, questo quiz è quello che fa per te. Guarda l’illustrazione e rifletti, noi ti forniremo degli indizi preziosi, sparsi qua e là tra le righe. In bocca al lupo!

Per superare il quiz televisivo e indovinare hai a disposizione tre disegni, guardali e pensa a quale significato rivestono. Affidati alle tue più acute capacità di osservazione, e, soprattutto alle tue più approfondite conoscenze in ambito televisivo. Sappi sin da ora che la serie tv misteriosa è italiana ed è una vecchia fiction che ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori in passato.

Test, indovina la serie tv misteriosa

Se sei un autentico appassionato di tv, e ami la cosiddetta scatola magica e i suoi contenuti, allora per te questo test sarà una vera passeggiata, ma dovrai comunque dare il meglio, e concentrarti al massimo delle tue possibilità. Ora guarda le tre piccole immagini che trovi all’inizio dell’articolo, e prova a riflettere sul loro singolo significato.

Ti diamo un grosso indizio: la serie tv del test è italiana, e narra della storia di una classe di studenti degli anni ’80. I protagonisti frequentano il liceo “Giacomo Leopardi” di Roma, che, chiaramente, è un istituto scolastico immaginario. Tieni presente che la regia è di Claudio Risi e il soggetto è dei fratelli Carlo ed Enrico Vanzina.

Continua ad osservare bene ogni dettaglio dei disegni con la massima attenzione, e cerca di indovinare qual è il titolo della fiction misteriosa entro 15 secondi massimo! Lo scopo finale del test è proprio riuscire a capire a quale serie tv si riferisce l’illustrazione nel poco tempo a disposizione.

Soluzione

Ci siamo: stai per scoprire se hai superato il test della fiction misteriosa. Il titolo della serie tv italiana del test è I ragazzi della terza C. La fiction è diventata un vero e proprio cult per gli appassionati di televisione, e non solo.

Se hai indovinato ti facciamo i nostri migliori complimenti, se invece non hai indovinato non è il caso di perdersi d’animo. Cerca di diventare più bravo esercitandoti di più, come? Facendo gli altri test sulla tv, la musica, il cinema che trovi nel nostro sito web. In bocca al lupo e buon divertimento!