Oroscopo della passione, c’è un segno che sarà travolto dall’amore fisico: per altri sarà un vero calvario

Per alcuni segni il 2024 sarà l’anno della passione per altri invece si trasformerà in un vero e proprio calvario. Scopriamo insieme quali sono.

Il 2024 è iniziato e molti si chiedono cosa dicono le previsioni riguardo al nuovo anno. A tal proposito, va detto che per alcuni segni dello zodiaco, sarà l’anno della passione e in generale dell’amore fisico, mentre per altri sarà un vero e proprio calvario.

Di seguito vi sveliamo nel dettaglio quali sono le previsioni per il 2024 per ciascun segno in modo tale da capire cosa aspettarsi e cosa no. Grazie all’astrologia e allo studio dei movimenti astrali infatti è possibile comprendere maggiore dettagli su ciò che il futuro ha in serbo per noi ricordando in ogni caso che non si tratta di una scienza esatta.

Oroscopo, quali sono le previsioni per il nuovo anno

Così come accennato, il 2024 per alcuni segni dello zodiaco rappresenta l’anno dell’amore fisico e della passione travolgente. Per altri invece si rivelerà un vero e proprio calvario, almeno stando a quanto rivelano gli esperti che studiano le costellazioni nonché i movimenti dei pianeti.

Per alcuni segni, quello appena iniziato sarà un anno all’insegna del sesso e degli incontri extraconiugali. Ciò vale, ad esempio, per la Bilancia, i Gemelli e l’Acquario che difatti si troveranno a trasgredire nei prossimi mesi accettando incontri hot anche se impegnati. Grazie all’ingresso di Sole e Plutone in particolare gli Acquario acquisiranno grande fascino e magnetismo che li porterà ad instaurare relazioni stabili ed extraconiugali al tempo stesso.

Sono molto interessanti anche le previsioni relative ai Sagittario, agli Scorpione, ai Toro e ai Vergine. Questi segni, infatti, si troveranno a dover gestire uno spiccato “appetito sessuale”. Secondo gli esperti però dovranno approfittare del momento propizio che sarà compreso solamente tra la fine di maggio e la fine di giugno.

Nel caso degli Ariete, invece, il successo riguarderà il denaro piuttosto che la sessualità. Ciò vale anche per i nati sotto il segno del Cancro che a causa della fine dell’opposizione di Plutone saranno caratterizzati da una riduzione del potenziale passionale. Le persone del Cancro finiranno in relazioni poco tormentate e particolarmente tranquille. Infine, i Capricorno con Saturno contro faticheranno non poco dal punto di vista della passione.

Com’è ovvio, quelle appena fornite sono pure previsioni che in nessun modo devono essere date per certe. Piuttosto vanno indagate al fine di influenzare a proprio favore il decorso degli eventi.