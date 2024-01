Cinque minuti al giorno per un mese, gli esercizi giapponesi che ti fanno ritrovare il peso forma

Per un peso forma invidiabile, bastano solo cinque minuti al giorno per un mese intero: sarai una persona completamente nuova!

Non è per nulla semplice decidere di cominciare a fare seriamente attività fisica. Innanzitutto, bisogna considerare un dispendio economico e di energie non da poco. E se si può ovviare al primo problema allenandosi da casa – un toccasana ad esempio per chi non mette piede in palestra da tantissimo tempo, ma non per questo vuole rinunciare all’esercizio fisico – il secondo aspetto, ovvero il tempo, è già più problematico.

Tra i mille impegni del quotidiano, la stanchezza e gli imprevisti che non mancano mai, riuscire a ritagliarsi anche solo mezz’oretta al giorno sembra un vero miracolo. Se ti dicessi però che puoi ottenere risultati stratosferici con soli 5 minuti di allenamento al giorno? Col metodo Zero Training della personal trainer e insegnante di yoga Tomomi Ishimura, tornare in forma non è mai stato così semplice ed efficace.

Unendo insieme diverse discipline, Tomomi Ishimura ha creato un metodo incredibile che si basa sulla corretta postura del corpo: partendo da questa è possibile poi modellare anche la figura e perdere peso. Ma come funziona esattamente? Oltre a eliminare il peso in eccesso, si potranno anche armonizzare tutte le parti del tuo corpo – collo, spalle, schiena, fianchi e piedi – fino a raggiungere quella che Ishimura chiama posizione zero.

Zero Training: cos’è e perché può farti trovare il tuo peso forma anche con soli 5 minuti di esercizio al giorno

Il metodo Zero Training è particolarmente adatto a chi ha difficoltà a perdere peso o si sente gonfio o soffre di dolori muscolari. Con il passare del tempo, infatti, e a causa delle cattive abitudini posturali e della costante pressione a cui sottoponiamo il nostro fisico, il corpo diventa più pigro, facendoci bruciare meno grassi e rendendoci più difficile perdere peso.

Per invertire questo processo, quindi, stando a Tomomi Ishimura si deve riportare il corpo alla sua posizione naturale, ovvero la posizione zero. In questo modo:

Migliora la circolazione sanguigna;

Si rafforzano gli addominali;

Si favorisce la perdita di peso;

Si riduce il gonfiore addominale;

Migliora la silhouette e la postura;

Ma non finisce qui. Il metodo Zero Training, infatti, ha anche importanti benefici per la mente. La postura Zero, infatti, fa tornare la mente a uno stato di calma, privo di ansia, insoddisfazione e stress, per una mente leggera, come se avesse le ali. Ma come si pratica? Tutto quello che ti serve è 1 tappetino yoga, 3 asciugamani grandi e 5 o 6 libri, sdraiati poi sulla schiena ed eseguire i sei semplici esercizi che consistono in 5 allungamenti e 1 esercizio di tonificazione.

E anche se ti senti particolarmente stanco, tutti gli esercizi possono essere eseguiti in posizione sdraiata, proprio perché si concentrano principalmente sul rilassamento delle articolazioni e dei muscoli e poi sul loro rafforzamento. Cosa più importante, serve la costanza: gli esercizi vanno svolti ogni giorno almeno per quattro settimane di seguito se si vogliono ottenere ottimi risultati.