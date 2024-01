Luca Argentero scambiato per un vero medico, la reazione dell’attore è da applausi

Luca Argentero scambiato per un vero medico e la sua reazione è bellissima. Ecco come l’ha presa il protagonista di Doc.

Dal 2020 Luca Argentero è il volto di ”Doc – Nelle tue mani”, il bellissimo medico della serie televisiva che va in onda su Rai 1. L’attore interpreta Andrea Fanti, un chirurgo che lavora in un ospedale di Milano. La fiction ha avuto un successo strepitoso, grazie alla bravura di Argentero nell’interpretazione del protagonista e anche per le tematiche della serie televisiva, che ricorda una versione italiana di Grey’s Anatomy.

Doc è una delle serie più riuscite nella Rai e il grande riscontro che ha ottenuto ne è un esempio. Luca Argentero va molto fiero del suo lavoro nella fiction e veste benissimo i panni del medico. La sua bellezza con il camice bianco ha mandato in visibilio milioni di donne italiane, che lo seguono sui social per esprimergli tutto l’apprezzamento per l’avvenenza. Recentemente però è successa una cosa inaspettata riguardo alla serie Doc. La sua risposta è incredibile.

Luca Argentero scambiato per medico: ecco cosa ha risposto

Recentemente Luca Argentero è rimasto senza parole per cosa è successo quando ha girato la serie Doc. Lo ha svelato in un’intervista a Nuovo Tv e la sua risposta è inaspettata. L’attore che interpreta il bel medico Andrea Fanti si è trovato di fronte a una situazione molto strana. Ecco cosa ha raccontato Argentero al settimanale riguardo a quello che gli è successo durante l’ultima stagione di Doc-nelle tue mani.

Che l’attore vesta benissimo i panni del medico si sa, ma che sia stato veramente scambiato per un dottore è una novità e fa molto sorridere. Lo ha svelato lui a Nuovo Tv e questo episodio spiega molto quanto tantissime persone tendano a identificare un po’ troppo gli attori con i personaggi che interpretano. Lo sanno benissimo quelli che hanno recitato la parte dei più cattivi, ma il bellissimo Argentero interpreta la parte di un chirurgo e dunque non può che essere felice di essere stato scambiato per un vero medico.

Argentero ha risposto infatti di essere orgoglioso quando per strada lo scambiano per un vero medico e ha detto di essere molto identico caratterialmente al suo personaggio. “Anche io come Fanti mi prendo cura degli altri, delle persone che amo – ha svelato Luca al settimanale – e di chi lavora con me”. La sua reazione è dunque di sorpresa, ma anche molto felice.