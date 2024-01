Anche i bambini possono soffrire il mal di testa ma i motivi sono diversi dagli adulti: perché succede e come risolvere il problema

Il tuo bambino soffre di mal di testa? Ecco quali possono essere le cause, diverse da quelle degli adulti e come affrontarle.

Il mal di testa in noi adulti si presenta molto facilmente e di solito sappiamo anche qual è l’origine del male; abbiamo cattive abitudini come per esempio fumare o bere, lavoriamo troppo, soffriamo di cervicale insomma i motivi sono tanti e sappiamo come combatterli.

La maggior parte delle volte basta un analgesico e il mal di testa è solo un ricordo. È vero che ci sono persone che soffrono di emicranie che però hanno un decorso diverso ed altre tipi di cause e di cure. In questa sede parliamo del mal di testa più comune.

Purtroppo però, se abbiamo dei figli, sappiamo bene che anche i bambini possono soffrire di mal di testa. In questo caso la cosa ci preoccupa molto perché non riusciamo a comprenderlo nei bimbi e non possiamo neanche dare un medicinale qualsiasi per alleviare loro il dolore. È così fastidioso per noi adulti figuriamoci per un bambino.

Cosa fare allora in questo caso? Bisogna cercare di capire le cause innanzitutto, che sono diverse da quelle che portano il mal di testa agli adulti; non bisogna mai dare niente ai bambini anche di naturale a meno che non sia stato prescritto da un medico.

Ecco i principali motivi del mal di testa nei bambini e cosa possiamo fare per non farli soffrire

Come abbiamo già detto anche i bambini purtroppo possono soffrire di mal di testa. Se è un evento sporadico e magari il bimbo ha giocato tutto il giorno in modo sfrenato, non c’è da preoccuparsi, con il sonno passerà tutto. Ma se invece l’evento capita spesso è meglio cercare di capire quale può essere l’origine. La componente genetica può avere un suo ruolo: genitori che soffrono di emicranie potrebbero avere figli che le manifestano, ovviamente non è una regola ma studi scientifici ne hanno dimostrato la correlazione.

Anche lo stile di vita del bimbo ha la sua importanza in fatto di mal di testa: un bambino che fa troppe attività, dorme poco e ha ritmi poco regolari è più soggetto a soffrire di mal di testa, la routine quotidiana per un bimbo è molto importante; sono necessari orari regolari per il sonno, i pasti e le attività ludiche altrimenti hanno la tendenza a stressarsi e possono insorgere le emicranie. Altro elemento fondamentale è l’alimentazione che va controllata accuratamente, visto anche il grande tasso di obesità negli ultimi anni.

Alcuni alimenti sono stati proprio classificati come potenziali induttori di mal di testa: la cioccolata, i formaggi stagionati e le bevande contenenti caffeina, bisognerebbe quindi prendere nota degli alimenti per capire quali siano quelli che scatenano il mal di testa. Premesso che è necessario sempre il parere del medico, ci sono anche dei rimedi naturali a base di erbe per alleviare il dolore ma la cosa fondamentale è capire la causa e intervenire su quella.