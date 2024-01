Oroscopo, ci voleva proprio: entro fine mese tantissimi soldi in arrivo per questi segni

Controlla se c’è anche il tuo segno zodiacale: riceverai tanti soldi entro la fine del mese. Chi sono i più fortunati dello zodiaco.

Un po’ di soldi in più alla fine del mese fanno gola a tutti. L’economia italiana è quella che è e si rischia davvero di non arrivare al prossimo mese riuscendo a saldare tutti i debiti, ultimare i pagamenti e concedersi anche quei vizi minimi necessari per tirare avanti.

Le famiglie italiane sono in difficoltà, soprattutto in seguito all’innalzamento dei prezzi, del costo della vita, dei beni di prima necessità, degli affitti, delle bollette…insomma: di tutto! Allora perché non affidarsi alle stelle per capire se questo sarà il nostro mese fortunato?

Alcuni segni zodiacali, infatti, guadagneranno più di altri. Particolari allineamenti di pianeti e stelle hanno fatto sì che una situazione fortunata si parasse di fronte ad alcuni di noi, i più fortunati, almeno per questo mese. Per alcuni segni, infatti, grandi opportunità, soprattutto nel campo del lavoro e tanti soldi, più di quanto potreste immaginare. Chi sono i fortunelli dello zodiaco?

Soldi in arrivo per questi segni zodiacali: se c’è anche il tuo sei fortunato

I transiti planetari ci permettono di capire su quali ambiti della vita puntare per il prossimo futuro. In alcuni casi, sarà Venere, il pianeta dell’amore, a governarci, dunque possiamo puntare sul miglioramento dei rapporti con l’altro. Altre volte invece, saremo più fortunati al gioco e potremo puntare sul lavoro e sul guadagno. Sicuramente lo possono fare questi segni. L’oroscopo a cui stiamo facendo riferimento, tuttavia, è quello cinese, ovvero quello che divide i segni per anno di nascita.

Maiale (2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971 e 1959): i nati sotto la protezione del Maiale saranno fortunati perché si troveranno ad un punto di svolta della carriera. Nuovi incarichi, nuovi posti e anche nuove responsabilità ma, soprattutto, nuovi guadagni. Avrete le tasche piene.

Scimmia (1932, il 1944, il 1956, il 1968, il 1980, il 1992, il 2004 e il 2016) altrettanto fortunato chi è nato sotto il segno della Scimmia. Puoi permetterti rischi calcolati perché sei protetto: puoi tentare investimenti che prima avresti avuto paura di osare, puoi persino giocare al Lotto. Vincerai tutto.

Ratto (1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984 e 1996): questo è il vostro anno! Il 2024 è l’anno del ratto, dunque si prospetta un periodo fortunato in generale per voi. Ancora di più, nelle prossime settimane, per quanto riguarda la sfera economica e finanziaria.