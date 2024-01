Ex Uomini e donne, che trasformazione dopo l’addio al programma: fisico mozzafiato e super sensuale – Foto

L’ex-dama di Uomini e Donne si mostra così dopo l’addio al programma: l’outfit è super sexy ed esalta il suo corpo mozzafiato, pazzesca – FOTO

Tra segnalazioni, polemiche, discussioni e, ovviamente, tantissimi sentimenti, Uomini e Donne continua a dominare il pomeriggio di Canale 5 e non solo: dopo le anticipazioni trapelate, tutti aspettano con ansia il ritorno in studio di Roberta Di Padua e Armando Incarnato, oltre che la scelta di Cristian.

Proseguono poi i percorsi di Brando (ormai agli sgoccioli) e di Ida, che di recente ha anche dovuto affrontare la segnalazione arrivata per il suo corteggiatore, Mario; i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo e gli spettatori, dal lunedì al venerdì, sono sempre incollati al televisore al consueto orario del primo pomeriggio.

Il dating show, comunque, domina la scena non soltanto in televisione, ma anche sul web: molti volti noti del programma, alcuni dei quali andati via dallo studio di recente, continuano ad essere seguitissimi e, nella lista di tanti volti noti, c’è sicuramente anche lei. L’ex-dama incanta i social con tutta la sua bellezza, con un fisico mozzafiato e con un look super sexy: eccola così, da lasciare senza fiato.

L’ex-dama di Uomini e Donne incanta il web così: concentrato di bellezza e sensualità – FOTO

Tramite una serie di nuovi scatti pubblicati nella sezione delle stories del suo profilo Instagram pubblicate per chiedere un parere ai suoi follower, Emanuela Malavisi ha incantato tutti quanti sfoggiando ancora una volta una bellezza dirompente. La dama è stata tra le protagoniste del parterre femminile nella prima parte dell’edizione corrente di Uomini e Donne, ma anche lontana dallo studio continua ad attirare l’attenzione.

Negli scatti, la vediamo indossare una serie di abiti che enfatizzano il suo corpo marmoreo, forgiato dall’allenamento (Emanuela è infatti appassionata di fitness) nonché le sue curve da capogiro; dal bianco al jeans passando per il turchese, ogni outfit esalta tutta la sensualità dell’ex- dama, elegantissima e piena di charme.

Attualmente, Emanuela si sta godendo la sua storia d’amore con Marco Antonio Alessio (con cui è uscita dal programma prima della pausa natalizia) lontana dalle telecamere, ma molti fan continuano a seguirla e soprattutto a seguire le vicende della coppia. I due torneranno presto in studio per raccontare come procede la loro storia? Di sicuro, di post in post, la Malavisi intanto lascia tutti senza fiato con il suo fascino.