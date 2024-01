Con poco più di 200 euro scopri se avrai l’Alzheimer: la ricerca compie passi da gigante

La malattia di Alzheimer è una delle sfide più grandi che affronta la comunità scientifica. Ora si può prevedere con un test da 200 euro

Rilevare l’Alzheimer con ben quindici anni di anticipo rispetto al momento in cui apparirà, in tutta la sua drammaticità scatenante. Spendendo, peraltro, appena 200 euro. Contro questa terribile malattia, fortunatamente, la ricerca fa passi da gigante: ecco una nuova speranza.

La malattia di Alzheimer, una forma progressiva di demenza, continua a rappresentare una sfida significativa per la salute pubblica in tutto il mondo. Con milioni di individui colpiti e un impatto crescente sul sistema sanitario, è essenziale esplorare le sfide attuali e le promettenti strade per la ricerca e la cura.

L’Alzheimer coinvolge la progressiva perdita di cellule cerebrali, portando a sintomi quali la perdita di memoria, la confusione e la riduzione delle capacità cognitive. La complessità della malattia rende difficile la sua comprensione e gestione.

A livello globale, si stima che oltre 50 milioni di persone soffrano di demenza, e questo numero è destinato a triplicare entro il 2050. Tale aumento rappresenta una sfida crescente per i sistemi sanitari, che devono trovare risposte efficaci per garantire una qualità di vita migliore ai pazienti e alle loro famiglie.

Scoprire l’Alzheimer ben 15 anni prima

Numerose organizzazioni stanno investendo risorse considerevoli nella ricerca di trattamenti efficaci per rallentare o arrestare la progressione dell’Alzheimer. Approcci innovativi, come terapie geniche e farmaci mirati, stanno emergendo come promettenti opzioni, anche se la strada verso una cura completa rimane complessa.

Una diagnosi precoce riveste un ruolo cruciale nella gestione dell’Alzheimer. Tecnologie avanzate, come le neuroimmagini e i biomarcatori, stanno migliorando la precisione delle diagnosi, consentendo interventi tempestivi e strategie di trattamento personalizzate.

E, allora, capite bene che sia più di una semplice speranza la nuova prospettiva scientifica che si affaccia all’orizzonte. Si chiama pTau217 ed è un test sviluppato dalla società californiana ALZpath in grado di predire lo sviluppo dell’Alzheimer mediante un esame del sangue: identifica i livelli di proteina Tau fosforilata 217, un biomarcatore correlato all’insorgenza della malattia. Un “semplice”, forse anche “banale” esame del sangue che, secondo un nuovo studio, pubblicato su JAMA Neurology, offrirebbe un’accuratezza diagnostica elevata, paragonabile a quella degli attuali test del liquido cerebrospinale disponibili. Siamo nell’ordine del 96-97%.

A differenza di questo esame, molto invasivo e doloroso, dunque, questo test sarebbe molto più fattibile e, soprattutto, molto più economico dato che, secondo quanto trapela, dovrebbe costare tra 200 e 500 euro. Permetterebbe di individuare le variazioni di p-tau217, che a livelli elevati consentono di prevedere l’accumulo di altre proteine dannose, la beta amiloide e la tau nel cervello. Affrontare l’Alzheimer non riguarda solo la ricerca di cure, ma anche il fornire un robusto sistema di supporto alle famiglie. Programmi di assistenza e risorse educative sono essenziali per migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie.