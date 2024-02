Josè, l’arma segreta di Amadeus: cosa ha fatto il figlio del conduttore per Sanremo

Amadeus ha un’arma segreta per Sanremo: suo figlio Josè. Ecco cosa ha fatto il ragazzo per il Festival della Canzone Italiana.

Siamo tutti pronti? Il Festival di Sanremo finalmente ha il suo inizio! Tutta l’Italia è in attesa dell’evento, per la musica, per le scenografie, per gli outfit per i pettegolezzi che inevitabilmente la kermesse canora produrrà; Sanremo è bello anche per questo: un evento che per 5 giorni non ci farà pensare ad altro, puro intrattenimento.

C’è chi si emozionerà ascoltando gli artisti che si esibiranno, c’è chi griderà allo scandalo per i testi delle canzoni o per gli outfit succinti ma questo è Sanremo, un grande spettacolo e un fenomeno sociale.

Amadeus per la quarta volta presenterà il Festival con grande maestria; il conduttore, nonché direttore artistico, ha saputo rinnovare la gara introducendo tipologia di musica che mai era passata da Sanremo in questi anni anche se molto seguita dai giovanissimi ma d’altra parte Amadeus nasce come dj alla corte di Cecchetto, quindi di musica se ne intende. Si è scoperto però che ha avuto un consigliere speciale, lo rivela lui stesso in un’intervista.

Amadeus e la sua famiglia: ecco come Josè, suo figlio, in qualche modo aiuta il conduttore per Sanremo.

Amadeus è stato ospite nella trasmissione Domenica In; intervistato da Mara Venier, ha raccontato di se stesso e del Festival; la trasmissione di zia Mara sarà un po’ il contraltare di Sanremo, dove passeranno tutti i partecipanti alla gara, come tutti gli anni. Il conduttore ha parlato della sua grande emozione anche nei preparativi e nel vedere l’affetto delle persone che in tante sono già arrivate pronte a partecipare al grande evento. Assicura che il Festival quest’anno sarà veramente una grande festa, un momento di spensieratezza e di condivisione.

Le sensazioni che accompagnano il Festival, dice Amadeus, sono state tantissime e alcune rimarranno per sempre nel suo cuore, come quelle del periodo pandemico: non ringrazierà mai abbastanza, confessa il conduttore, chi è venuto a cantare su quel palco di fronte ad una platea vuota! Insomma un’esperienza che lo ha segnato positivamente, è cominciata – racconta – in un modo scanzonato perché pensava di essere stato scelto in mancanza di altri! Ha affrontato la conduzione della gara e la direzione artistica come fosse la prima e l’ultima volta! Per questo ha fatto scelte coraggiose con la spensieratezza di chi sa che non ci sarebbe stata un’altra possibilità. Invece siamo al quarto Sanremo per Amadeus!

Mara Venier le chiede della sua famiglia e che ruolo hanno avuto sua moglie Giovanna e Josè, il figlio quindicenne della coppia. Amadeus spiega il grande sostegno della sua famiglia in questa avventura, i consigli e le perplessità di sua moglie sono fondamentali ma soprattutto Josè ha fatto molto per il Festival, racconta il conduttore: essendo un quindicenne che ascolta musica, conosce bene la trap e il rap e Amadeus confessa che alcuni artisti li ha conosciuti proprio tramite il figlio, non poteva avere consigliere migliore! il successo delle sue scelte artistiche ha sicuramente reso il festival più vicino ai giovanissimi e un grazie va anche a Josè!