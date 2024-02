Gerry Scotti e il camerino (da sogno): “Loft su misura”, sapete cosa c’è dentro?

Non tutti sanno che Gerry Scotti ha un camerino grande praticamente quanto una casa, con tutti i comfort e divertimenti scelti dal conduttore.



Gerry Scotti è un conduttore di grande successo, assieme ad altri personaggi noti come lui, ha fatto praticamente la storia della televisione italiana. Lui stesso ha raccontato di essersi fatto fare uno speciale camerino su misura.

Il conduttore ha spiegato come è stato concepito il suo camerino, luogo in cui trascorre moltissimo tempo e proprio per questo deve essere dotato di tutti i comfort possibili. Il racconto di Gerry Scotti ha sorpreso i suoi fan, non tutti si aspettavano un tale lusso sul luogo di lavoro.

Il camerino di Gerry Scotti è un vero paradiso, enorme e pieno di divertimenti

Gerry Scotti si è raccontato in una lunga intervista a Tv, sorrisi e canzoni, il conduttore ha rivelato alcuni retroscena sulla sua carriera che non tutti conoscono. Primo tra tutti come è fatto il suo camerino più grande, avendo girato diversi programmi televisivi in altrettanti studi, in tanti anni di carriera ne ha avuto più di uno.

Quello più grande è quello che si trova nel suo studio televisivo a Milano. Si tratta di un loft su misura che si è fatto realizzare appositamente, al cui interno ci sono tanti svaghi: “(…) Un loft su misura con il biliardo, la tv, il calciobalilla, e pure un angolino dove posso fare da mangiare“. Un professionista come Gerry Scotti non poteva che avere una vera e propria casa al posto di un camerino. I conduttori che lavorano come lui, trascorrono molto tempo negli studi tv, dunque, preferiscono avere un luogo comodo e confortevole dove rilassarsi.

Scotti è pronto a tornare in tv con lo Show dei record, programma che ottiene sempre un grandissimo successo. Nell’intervista al sopracitato giornale Scotti ha spiegato che il suo record sul lavoro è la quantità di volte che beve e si lava le mani. Ha spiegato che nelle dodici puntate di questa nuova edizione ci saranno ben 180 esibizioni.

Per molti Gerry Scotti – vista la grande quantità di programmi che conduce, quest’anno ha probabilmente battuto un record – è come se stesse sempre in tv, ma in realtà lui stesso ha spiegato che riesce a prendersi dei periodi di vacanza. Proprio recentemente sono uscite alcune foto di Gerry Scotti in versione nonno, un’immagine dolce e tenera del conduttore che appena può dedica moltissimo tempo alla sua famiglia.