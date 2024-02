William non vuole diventare Re

In questo periodi di preoccupazioni e pressione, la certezza del principe William di diventare il futuro sovrano potrebbe vacillare.



Questi ultimi anni, la corona britannica sta attraversando periodi di cambiamento e di trasformazione continui. Nel settembre 2021 la regina Elisabetta II è venuta a mancare dopo aver regnato sul Regno Unito per settant’anni, accompagnata dal sostegno del marito, il principe Filippo, degli figli e dei sudditi. Al suo posto, è salito al trono il figlio primogenito, il re Carlo III, a fianco della regina consorte Camilla. Dopo una lunghissima attesa, Carlo è stato finalmente incoronato nel maggio dello scorso anno.

Durante il corso dell’incoronazione, il nuovo erede al trono, il principe del Galles William, ha prestato giuramento di fedeltà a suo padre, in quanto nuovo sovrano. Nonostante l’età avanzata di Carlo e alcuni consigli di corte, il re non prevede di abdicare in favore del figlio più giovane. Questo è anche dovuto al fatto che Carlo ha dovuto aspettare ben settant’anni prima di poter diventare monarca. Tuttavia, è possibile che William dovrà occuparsi di rappresentare la corona e la famiglia reale britanica nella scena pubblica e nelle occasioni ufficiali, molto più frequentemente.

Perfino il figlio minore di Carlo, il principe Harry, ha deciso di tornare in Inghilterra per qualche giorno che affiancare il padre e il fratello in questo momento difficile. Questo comportamento ha scioccato e sorpreso molte persone a causa dei rapporti tesi e conflittuali tra la royal family e i duchi del Sussex, Harry e Meghan Markle. Ma che cosa sta succedendo a re Carlo III?

Dubbi e incertezze per l’erede al trono

Dopo alcune visite di controllo e un’operazione svoltasi negli ultimi giorni, re Carlo III ha scoperto di avere un tumore. Dunque, dovrà immediatamente iniziare a sottoporsi ad un programma di terapie mediche. La famiglia e i sudditi si sono stretti attorno al sovrano per fargli sentire il loro affetto e sostegno. Il principe Harry, dopo aver comunicato con il padre, ha deciso di recarsi a Londra pe stargli accanto. Anche William avrebbe necessità di supporto, dato che improvvisamente ricadono su di lui grandi preoccupazioni e maggiori responsabilità.

Oltre all’apprensione per la salute del padre e l’avvenire della corona britannica, William ha dovuto affrontare la recente operazione all’addome della moglie, la principessa Kate, che sarà in convalescenza per alcuni mesi. Tuttavia, William deve tornare subito e anticipatamente al lavoro nei suoi impegni pubblici, in particolare la cerimonia di investitura dei principi del Galles, e di rappresentanza ufficiale della corona. Ad aggiungersi a tutto questo, il principe dovrà occuparsi del recupero fisico della moglie e dell’accudimento dei loro tre figli.

In questo momento di preoccupazione e di incertezza, forse l’erede inizia a percepire la pressione delle sue future responsabilità di sovrano. E probabilmente qualche ripensamento sul diventare re potrebbe esserci. Forse la scelta del fratello Harry, ovvero di lasciare i propri incarichi reali e diventare indipendente economicamente, è stata saggia. Tuttavia, anche per spirito di fedeltà al padre e sovrano e alla nazione che ha deciso di servire, William deve trovare il coraggio per affrontare questi periodi di difficoltà e dimostrare di essere un degno erede al trono di San Giacomo.