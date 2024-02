Fai attenzione al colore della tua valigia, questo è da evitare se non vuoi che ti venga rubata

Sapevi che c’è un colore da non scegliere per la tua valigia? Non sottovalutare questo aspetto quando devi comprarne una!

Quando si prepara un viaggio, la scelta della valigia può sembrare una decisione di poco conto, ma gli esperti di sicurezza e i dati sul bagaglio smarrito sottolineano l’importanza di questa decisione.

Recentemente, esperti del settore e blogger di viaggi hanno messo in guardia contro l’uso di un certo colore per le valigie, evidenziando rischi spesso trascurati associati ad esso.

Secondo il rapporto Sita, nel solo 2021 sono stati segnalati problemi con 10 milioni di valigie negli aeroporti di tutto il mondo. Questi dati svelano che, in media, più di 27mila bagagli al giorno sono stati smarriti, rubati, danneggiati o consegnati in ritardo. Sebbene questa cifra sia inferiore ai picchi registrati in passato, è in aumento rispetto all’anno precedente, probabilmente a causa del ritorno ai viaggi aerei dopo la pandemia da COVID-19. Questi dati sottolineano l’importanza della vigilanza da parte dei viaggiatori nella gestione dei propri bagagli per evitare inconvenienti durante i viaggi. E il colore è un fattore importantissimo a questo riguardo.

Che colore evitare

Secondo le avvertenze di Johnny Jet, noto esperto di viaggi, le valigie nere rigide sono le più diffuse ma anche le più suscettibili a smarrimento o furto. La ragione principale di questa vulnerabilità risiede nella difficoltà nel distinguere le valigie nere dalle altre borse, aumentando il rischio di confusione o scambi accidentali durante il trasporto.

Un dirigente del settore bagagli ha confermato queste preoccupazioni, indicando che le valigie nere rigide sono considerate il tipo predefinito nel settore, rendendole maggiormente soggette a smarrimento o furto. Per mitigare questo rischio, Johnny Jet consiglia di optare per valigie dai colori vivaci o di aggiungere accessori distintivi, come cinturini colorati o dispositivi di tracciamento, per rendere la propria borsa facilmente identificabile.

Nonostante le raccomandazioni di Johnny Jet, non tutti gli esperti concordano su questa strategia. Shahzad Ali, un professionista della sicurezza, ha suggerito attraverso il Mirror di utilizzare borse scure e semplici per evitare di attirare l’attenzione dei ladri. Ali sostiene che, sebbene le valigie colorate possano sembrare più alla moda e distinguibili tra la folla, potrebbero anche risultare più attraenti per i malintenzionati. Inoltre, consiglia l’uso di lucchetti di alta qualità e l’aggiunta di identificatori discreti per prevenire scambi accidentali di bagagli.

Questa divergenza di opinioni mette in luce l’importanza di valutare attentamente le proprie esigenze e preferenze personali quando si sceglie una valigia per viaggiare. Mentre una valigia colorata potrebbe rendere più facile individuare il proprio bagaglio tra la folla, una borsa scura e discreta potrebbe offrire una maggiore sicurezza. Alla fine, la decisione spetta a ogni viaggiatore, che deve valutare attentamente i pro e i contro di ciascuna opzione prima di partire per la prossima avventura in tutta tranquillità e sicurezza.