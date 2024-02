Indovina il proverbio misterioso: i più allenati ci riescono in 30 secondi

Sei bravo a indovinare i proverbi misteriosi? Questo è molto difficile, non tutti riescono a completarlo: tenta l’impossibile.

Fra le sfide più temerarie del web non si possono dimenticare gli indovinelli. Parliamo di prove davvero difficili da affrontare e che riescono a metterci in difficoltà. Per questo motivo molti utenti tentano di risolverli: hanno intenzione di migliorarsi. E se fino ad oggi nessun test vi ha mai dato filo da torcere, quello che stiamo per mostrarvi ci riuscirà sicuramente. Vediamo insieme che cosa prevede e quali sono gli indizi.

Nella prima immagine potete vedere quello che sembra essere un proverbio. Lo scopo di questo test è riuscire ad indovinarlo prima che scada il tempo. Infatti avete soltanto 30 secondi a disposizione prima di fallire la prova. Dopodiché non potrete più riprovare: è un test a senso unico. Ma come si può indovinare il test prima dello scadere del tempo, specie quando gli indizi sono davvero pochi?

Risolvi questo proverbio in tempo, tutti lo sbagliano ogni volta: distinguiti dalla massa

Tanto per cominciare bisogna chiarire una cosa: non è un test impossibile. Ogni prova ha le sue difficoltà, ma non per questo significa che è troppo difficile. Se sappiamo che si tratti di un proverbio, vuol dire che è qualcosa di molto antico. Parliamo di un detto piuttosto conosciuto e che appariva in diverse poesie. Se avete capito qual è la risposta esatta, allora potete continuare a leggere senza alcun problema.

La risposta corretta a questa prova è la seguente: A tal fortezza, tal trincea. Il proverbio è molto antico e veniva utilizzato in passato. Nello specifico durante il periodo delle guerre. Ovviamente chi ha una buona conoscenza dei proverbi non avrà fatto fatica ad indovinarlo. Anche perché erano state messe a disposizione diverse lettere. Ma se non è stato così comunque potete stare tranquilli: si tratta di una prova senza nessuna validità scientifica.

Significa che è stata pensata per mettervi in difficoltà. In questo modo potevate avere la possibilità di migliorare sempre di più. E dato che i test possono essere più difficili del previsto, ne è valsa la pena probabilmente. Vi era mai capitato di dover risolvere delle prove così tanto complicate? Non tutti ci pensano dato che possono stancare più di quanto si crede. Tuttavia dà sempre un’ottima soddisfazione riuscire a completarle. Alla prossima!