Esenzione ticket sanitario: come calcolare il reddito per poter ottenere bonus e sconti

Esenzione del ticket sanitario, come si fa a calcolare il reddito per ottenere bonus e sconti. Tutti i dettagli sulla normativa.

Per ottenere l’esenzione dal ticket sanitario è necessario valutare il reddito del nucleo familiare e quali sono le specifiche categorie dei soggetti.

In passato, per richiedere questa esenzione bisognava andare di persona alla ASL locale. Ad oggi le regole sono cambiate, come si può procedere?

Esenzione del ticket sanitario: come si ottiene

Diversi anni fa l’ASL rilasciava il documento di esenzione in forma cartacea, che il paziente portava personalmente al medico di famiglia perché facesse la registrazione.

Oggi, le procedure sono più semplici. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze accede ai dati fiscali dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, che elabora le informazioni e mette a disposizione dei medici gli elenchi dei pazienti aventi diritto all’esenzione in base al loro reddito.

Quindi, al paziente basta solo chiedere al proprio medico di verificare se è presente negli elenchi delle persone che ne hanno diritto. Il medico può quindi emettere ricette mediche subito esenti. Chi non compare negli elenchi, ma sostiene di avere i requisiti necessari, può fare domanda presso la propria Azienda USL.

Ma come viene calcolato il reddito per ottenere l’esenzione dal ticket sanitario? Il reddito del nucleo familiare è la somma dei redditi di tutti i membri della famiglia. Sono compresi quelli da fabbricati, tra cui la prima casa e gli immobili affittati. È possibile individuare il reddito di ciascun familiare consultando il modello CUD, il modello 730 o il modello Unico.

Per quanto riguarda il modello CUD, è necessario fare la somma degli importi dei punti 1 e 2 nella parte B, dati fiscali, e aggiungere la rendita catastale della prima casa, se in possesso. Nel modello 730, l’importo relativo al reddito complessivo si trova nel prospetto di liquidazione al rigo 11. Mentre nel modello Unico, l’importo si trova nel quadro RN al rigo RN1.

Le soglie di reddito per ottenere l’esenzione sono diverse a seconda della regione di residenza e si possono consultare sul sito ufficiale della regione o presso l’Azienda USL di competenza.

Per ottenere l’esenzione dal ticket sanitario bisogna richiedere la verifica del reddito del nucleo familiare e consultare le soglie che sono stabilite dalla regione. Una volta verificato il profilo che risulta idoneo, il paziente può beneficiare di sconti e agevolazioni nel pagamento delle prestazioni mediche e sanitarie.