Angelina Mango, la frase su Geolier e la pizza lascia tutti senza parole

Angelina Mango ha trionfato nella kermesse canora più importante d’Italia e ora si sta godendo la fama e l’apprezzamento del pubblico. Ma cosa ha dichiarato su Geolier e cosa c’entra la pizza?

Anche quest’anno il Festival di Sanremo ha decretato i propri vincitori. Questa è stata l’ultima edizione di Amadeus e come ogni anno la competizione è stata alta con tante nuove voci e artisti ambiziosi desiderosi di farsi conoscere. Alla fine ha vinto una giovane cantante che ha commosso il pubblico interpretando nella serata delle cover La rondine, brano di suo padre morto quando lei aveva solo 13 anni.

Angelina Mango si è aggiudicata anche il premio della sala stampa Lucio Dalla e il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale. Un suo rivale è stato Geolier, rapper napoletano che poteva contare su un vasto seguito di ammiratori e sul desiderio di riscatto della città di Napoli.

Alla fine il musicista campano si è piazzato al secondo posto con il brano: I p’ me tu’ Te. A distanza di giorni ancora si parla di questo evento che ha attirato l’attenzione di tanti spettatori, tra amanti della musica e non. Ma cosa ha affermato Angelina su Geolier?

Angelina Mango e la parola finale

Angelina Mango e Geolier sono stati due grandi protagonisti dell’ultima kermesse sul palco dell’Ariston. I cantanti sono stati anche al centro delle polemiche scaturite a causa della vittoria del rapper partenopeo durante la serata delle cover. Pur avendo trionfato l’artista è stato fischiato perché secondo alcuni a meritare più di lui la vittoria in quella sfida sarebbe stata la figlia di Pino Mango. Alla fine ad aggiudicarsi la competizione è stata la 22enne figlia d’arte.

Questo però non ha fatto altro che rinfocolare le proteste da parte dei sostenitori di Geolier. A un certo punto Emanuele Palumbo ha cercato di smorzare i toni invitando a smetterla di diffondere odio. Il cantante ha sottolineato che la musica è unione e non divisione. Dopotutto che non ci fosse risentimento tra i due si era notato subito, quando i due volti della musica nostrana si erano abbracciati subito dopo la premiazione. Nel corso di un’intervista su Diva e Donna la voce di La noia ha ribadito il loro legame dichiarando che tornata a casa avrebbe mangiato una pizza e che gliel’avrebbe preparata proprio Geolier. Insomma pace fatta tra i due.