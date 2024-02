Salta il colpo a zero, Ancelotti sgambetta la Juve

Sgambetto di Ancelotti alla Juventus, per i bianconeri salta un possibile colpo a parametro zero in vista della prossima stagione

Non c’è mai stato un gran feeling tra la Juventus e Carlo Ancelotti, è risaputo. I trascorsi tra il tecnico e i bianconeri sono stati burrascosi a dir poco nel periodo in cui l’emiliano ha allenato il club torinese, ormai oltre un ventennio fa, e le cose non sono ovviamente migliorate con il passare del tempo.

Ancelotti fu accolto in Piemonte con una certa ostilità, senza mai essere benvoluto dal pubblico e pagando anche risultati non all’altezza delle aspettative, con due secondi posti in campionato che il tifo non gli ha mai perdonato. Ancelotti si è poi costruito una carriera vincente lontano da Torino, riservando, tra l’altro, più volte dispiaceri non da poco alla sua ex squadra.

Oggi, è uno dei tecnici più vincenti al mondo e continua a dettare legge in patria e in Europa con il Real Madrid. Nel frattempo, la Juventus sta cercando di risalire da uno dei periodi più complicati della sua storia. Difficilmente i bianconeri conquisteranno lo scudetto, visto l’allungo in vetta, in campionato, da parte dell’Inter.

Nel frattempo si preparano a tornare in Champions League nella prossima stagione e sognano di allestire una rosa competitiva con innesti di valore. Giuntoli è al lavoro, magari per portare a casa anche qualche interessante parametro zero, ma proprio dal Real Madrid e da Ancelotti arriva uno sgambetto che a Torino non risulterà gradito, tanto per cambiare.

Juventus, il Real Madrid blinda uno degli obiettivi bianconeri: niente di fatto

Da tempo la Juventus segue con interesse la situazione di Lucas Vazquez. A inizio carriera, esterno offensivo, che ha poi arretrato gradualmente il suo raggio d’azione, essendo comunque capace di risultare un jolly prezioso in varie zone del campo.

Proprio per questo il Real Madrid, nonostante il contratto in scadenza, vorrebbe ancora trattenere il 32enne jolly d’attacco. Ancelotti ha ripreso a dargli un certo spazio negli ultimi tempi, schierandolo nuovamente da titolare in diverse occasioni.

E così, dal Real potrebbe arrivare, stando a Matteo Moretto e Jorge Picon di ‘Relevo’, un’offerta di rinnovo contrattuale per un’altra stagione, dunque fino al 2025. La notizia andrebbe a scombinare i piani della Juventus, che dovrebbe dunque cercare altrove per un laterale destro di sicura affidabilità ed esperienza.