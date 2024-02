Dimissioni Allegri, pazienza finita in casa Juve: la situazione

La Juventus fa flop anche contro il Verona e Massimiliano Allegri finisce nella bufera: il tecnico livornese invitato a farsi da parte

Quarta partita senza vittorie per la Juventus che sta vivendo il periodo più complicato della stagione dopo tre mesi praticamente perfetti dove si stava iniziando a sognare molto di più di una semplice qualificazione alla prossima Champions League.

I bianconeri si sono fatti fermare sul 2-2 in casa del Verona ed hanno ancora una volta perso punti preziosi contro una squadra di bassa classifica. Tra Verona, Udinese ed Empoli, la Juventus ha collezionato la miseria di 2 punti su 9 ed in un attimo è scivolata a -9 dall’Inter che per di più ha pure una partita in meno.

Inevitabilmente, a finire sul banco degli imputati è stato Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, oltre a rilasciare dichiarazioni controverse in conferenza stampa che vanno a ridimensionare la Juventus, si sta mostrando in piena confusione, sbagliando sia nello scegliere la formazione titolare sia nel fare i cambi.

La situazione si è fatta scottante per Allegri e l’unica cosa positiva per la Juventus dopo questo weekend è l’aver mantenuto il secondo posto grazie alla sconfitta del Milan a Monza. Ai tifosi, però, questo non basta.

Juventus, Allegri nella bufera: i tifosi chiedono l’esonero

La pazienza in casa Juventus sembra essere terminata, almeno tra i sostenitori bianconeri. La Vecchia Signora sta vivendo un mese di febbraio terribile in cui non ha ancora vinto ed ha visto l’Inter allontanarsi in maniera definitiva assieme alle speranze di vincere lo scudetto. Cosa, questa, che non è andata per niente giù al tifo bianconero che sui social ha espresso tutta la propria rabbia per questa situazione.

Una rabbia esplosa già nel corso del primo tempo contro il Verona. Tuttavia, c’è anche chi è stato più netto, affermando come per il bene della squadra Allegri vada esonerato senza aspettare oltre.

A chiedere l’esonero del tecnico bianconero sono stati in tanti sia durante che dopo la partita. Su X, è tornato alla ribalta in maniera prepotente l’hashtag #AllegriOut e l’allenatore toscano sta rimanendo sempre più solo, deludendo anche chi prima lo sosteneva.

Per il bene della Juve esonerate Massimiliano Allegri non ce la faccio più a ripeterlo, rischiamo il default — Laudantes (@Laudantes) February 17, 2024

Allegri ha un contratto con la Juventus in scadenza nel 2025 e, nonostante tutto, la dirigenza ha ribadito il suo appoggio al tecnico livornese, convinta che sia l’uomo giusto per tornare a vincere.

Al termine della stagione, però, mancano 3 mesi e tutto può ancora cambiare da questo punto di vista. Allegri sa che la fiducia della dirigenza non è infinita e per meritarsi la conferma dovrà centrare una confortante seconda piazza e portare a casa la Coppa Italia.