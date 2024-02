Non lavi i vestiti appena comprati? Un danno assurdo per la tua pelle, medici svelano cosa accade dopo averli indossati

Appena compri i vestiti dovresti lavarli quando arrivi a casa: ecco cosa succede alla tua pelle se non lo fai.

Molto spesso quando si compra un capo di abbigliamento nuovo non si vede l’ora di indossarlo e si è quindi tentati di metterlo subito senza prima lavarlo almeno una volta.

In verità, quando si compra un qualsiasi capo di abbigliamento bisognerebbe metterlo in lavatrice oppure lavarlo a mano prima di indossarlo in modo tale da poter proteggere la propria pelle. Anche se potrebbe sembrare un passaggio extra, oppure potrebbe richiedere troppa attesa se non si sta più nella pelle di indossare un determinato capo di abbigliamento, bisognerebbe rispettare sempre questa regola per tutti i vestiti che si comprano, esclusi giusto quelli realizzati con tessuti funzionali e lana che sarebbe meglio evitare di lavare per non rovinarli. Per tutti gli altri si tratta di un comportamento da seguire con premura.

Perché lavare i vestiti nuovi: ecco la ragione che ti convincerà

Quando si acquista un capo di abbigliamento nuovo spesso non si pensa che su di essi siano presenti diverse sostanze chimiche, batteri, polvere e sporcizia, che possono essere tutti un fattore di rischio per la pelle e la salute in generale.

Infatti, i tessuti dei vestiti sono trattati tutti con sostanze chimiche, che servono per migliorarne il colore, la resistenza e la durata, e al tempo stesso queste sostanze sono presenti pure nei materiali che vengono utilizzati per il trasporto in modo tale da evitare che i capi si rovinino con la consegna. Questi trattamenti chimici che i vestiti subiscono potrebbero causare delle reazioni allergiche e dei fastidi a chiunque indossi un capo di abbigliamento non ancora lavato.

Sostanze come la plastica, la formaldeide e il candeggio che possono essere presenti nei vestiti possono avere delle influenze negative sugli ormoni ed essere potenzialmente cancerogene. Nei casi più gravi, queste sostanze potrebbero causare addirittura uno shock anafilattico, ossia una reazione particolarmente grave da parte del sistema immunitario che può far rischiare la vita. Infine, più e più persone hanno toccato quel capo di abbigliamento prima che venisse acquistato, e di conseguenza vi saranno presenti un sacco di germi e di sporcizia, visto che le mani sono tendenzialmente sporche.

Per cui, anche se si dovesse pazientare un giorno in più prima di indossare il tanto agognato capo di abbigliamento che si è comprato, è sempre meglio lavarlo seguendo le istruzioni sull’etichetta prima di usarlo.