Questo semplice esercizio calma il cervello e diminuisce la pressione sanguigna: lo rivela un interessante studio

Basta un semplice esercizio per calmare l’ansia e, al tempo stesso, abbassare la pressione. Vediamo di cosa si tratta.

Prima di ricorrere ai medicinali, per calmare la tua ansia e abbassare la pressione del sangue, prova a fare questo semplice esercizio. Funziona davvero.

Il nostro cervello, ogni giorno, è sottoposto a talmente tanti stimoli e rumori che è inevitabile sentirsi sopraffatti. Per questo molte persone iniziano ad accusare ansia che, talvolta, può anche sfociare in attacchi di panico. Imparare a gestire stress e ansia è, pertanto, fondamentale per migliorare la qualità delle proprie giornate e della propria vita in generale.

Ansia, stress e agitazione sono spesso accompagnate da pressione alta. Anzi, spesso ne sono proprio la causa. È normale, infatti, che la pressione si alzi quando siamo in uno stato di agitazione. La pressione alta può essere molto pericolosa in quanto può sfociare in ictus o infarti. Per calmare il tuo cervello e abbassare la tua pressione, prima di ricorrere eventualmente ai farmaci, prova a fare un semplice esercizio.

Ecco l’esercizio che abbassa la pressione e calma l’ansia

Ansia, stress e pressione alta vanno, quasi sempre, di pari passo e possono provocare conseguenze davvero molto serie: da attacchi di panico fino a veri e propri attacchi di cuore. Ma grazie ad un semplice esercizio riuscirai a calmare il tuo cervello e abbassare la pressione del sangue.

Se l’ipertensione diventa cronica, va da sé, che non è solo colpa dello stress ma c’entra anche il tuo stile di vita. Un’alimentazione troppo ricca di zuccheri e di grassi, la sedentarietà, il sovrappeso e il fumo sono tutti fattori che incidono in misura importante sulla pressione e sulla salute del cuore. Se, invece, sei perfettamente in forma, mangi bene e non fumi ma la tua pressione va in tilt a causa dell’agitazione e dello stress, allora devi assolutamente provare questo esercizio.

Si tratta del Tai Chi, una disciplina che arriva dall’Oriente e che combina movimenti lenti e controllati ad una respirazione profonda. Secondo un nuovo studio scientifico, il Tai Chi aiuta a calmare il cervello e ad abbassare la pressione alta. Lo studio è stato condotto in Cina ed è durato ben tre anni. I partecipanti alla ricerca sono stati suddivisi in due gruppi.

Un gruppo praticava Tai Chi mentre l’altro gruppo eseguiva attività aerobiche. È emerso che coloro che praticavano Tai Chi avevano ridotto maggiormente i livelli di pressione rispetto a chi faceva aerobica. Questo- secondo gli scienziati- può essere dovuto al fatto che la pratica regolare del Tai Chi non solo calma il sistema nervoso ma migliora anche la circolazione sanguigna. E tutto questo si ripercuote sulla pressione del sangue che si abbassa e sullo stato di benessere psicofisico in generale.