Pensione anticipata se hai stanchezza, stress o depressione: svolta di gioia per i lavoratori

Stress, stanchezza cronica e depressione ci fanno andare in pensione prima: quali sono le condizioni e come fare domanda.

Uno stress prolungato sul posto di lavoro può portare a condizioni di stanchezza cronica che può renderci improduttivi ma, soprattutto, può minare profondamente il nostro benessere psicofisico.

Se il momento di stanchezza cronica non viene superato, ma si protrae per un lungo periodo di tempo, non è da escludere che il lavoratore possa andare incontro a una fase depressiva anche grave e anch’essa in grado di ledere il benessere dell’individuo.

Proprio per salvaguardare i lavoratori che vanno incontro a simili problematiche sono state introdotte misure che permettono il pensionamento anticipato. Naturalmente per usufruire di esse sarà necessario dimostrare che stanchezza cronica e depressione sono diventate condizioni permanenti che, in virtù di esse, non si è più in grado di sostenere una vita lavorativa normale.

Pensione anticipata per stress e depressione: come e quando

Stress prolungato e depressione possono causare malattie riconosciute come la nevrastenia, la psicosi ossessiva, l’esaurimento nervoso ma anche malattie psicosomatiche gravi che possono portare al riconoscimento di varie percentuali di invalidità al soggetto che ne soffre.

Se tale invalidità causata da stress e depressione viene riconosciuta all’80% allora gli uomini potranno andare in pensione a 61 anni e le donne a 56 a patto di avere almeno 20 anni di contributi.

Se per la malattia causata dallo stress non è prevista guarigione né si può sperare in futuri miglioramenti, si può andare in pensione anticipata avendo maturato almeno 5 anni di contributi di cui gli ultimi 3 versati negli ultimi 5 anni.

In entrambi i casi la domanda di pensione anticipata dev’essere presentata insieme alla certificazione medica in cui si riconosce l’invalidità e se ne indica la percentuale. Tale certificazione può essere rilasciata unicamente da una commissione della ASL.

Un principio simile si applica anche ai casi in cui la depressione scatena una malattia psichica che a sua volta causa invalidità a varie percentuali e precisamente: